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'Orgulho e cabeça erguida': jornais da Espanha repercutem eliminação do Barcelona para o PSG na Champions

Imprensa espanhola valoriza atuação do Barcelona partida de volta da Champions mesmo com eliminação para o Paris Saint-Germain...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 19:29
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Barcelona foi eliminado da Champions League nesta quarta-feira após empatar em 1 a 1 com o Paris Saint-Germain. O resultado não foi o suficiente para ultrapassar o 4 a 1 dos franceses na ida, mas a equipe catalã fez boa partida, e foi elogiada pela imprensa espanhola.
Veja o mata-mata da Champions LeagueApesar da eliminação para o Paris Saint-Germain, o Barcelona fez uma partida muito boa. O resultado de 1 a 1 não foi motivo de críticas da imprensa espanhola, e o time catalão foi valorizado naquela que pode ser a última partida de Messi na Champions com a camisa do Barça.
Os jornais 'Marca', de Madrid, e 'Mundo Deportivo', de Barcelona, não costumam ter visões parecidas do futebol espanhol, mas usaram a mesma descrição para a eliminação do Barça. A 'queda com orgulho' é mencionada pelos dois periódicos, e a boa atuação da equipe é valorizada.
A atuação do Barcelona também foi valorizado pelo 'Diario AS', que tem sede em Madrid. O jornal citou uma 'queda da Champions com orgulho' para o time catalão, e usou uma foto de Messi celebrando para mostrar a boa atuação do argentino.
O Barcelona entra em campo contra o Huesca às 17h (de Brasília) desta segunda-feira pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

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