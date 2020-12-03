Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Organizadas do Botafogo conversam com Túlio Lustosa, cobram melhora no Brasileirão e comprometimento
futebol

Organizadas do Botafogo conversam com Túlio Lustosa, cobram melhora no Brasileirão e comprometimento

Gerente de futebol do Alvinegro recebe líderes de torcidas no Nilton Santos de forma pacífica, tem noção sobre cobranças e repassará papo aos jogadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2020 às 15:29

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 15:29

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Esclarecimentos e conversas. Depois de aparecerem no treinamento de quarta-feira com o intuito de cobrar os jogadores, líderes de torcidas organizadas do Botafogo tiveram uma reunião com Túlio Lustosa, gerente de futebol do Alvinegro, na manhã desta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, como informado primeiramente pelo "Ge".
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Em clima pacífico, cerca de 20 torcedores foram recebidos pelo dirigente - algo que já havia sido combinado após a visita da última quarta-feira. A conversa durou em torno de uma hora e os botafoguenses prometeram que vão apoiar a equipe até o fim, mas que, ao mesmo tempo, querem uma reação do time no Campeonato Brasileiro.
O Botafogo é o 19º colocado na competição e está a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Os torcedores pediram que a reação seja iniciada já neste sábado, na partida contra o Flamengo, às 17h, no próprio Nilton Santos, válida pela 24ª rodada.
Na conversa, a torcida expôs o descontentamento com o planejamento do Botafogo durante o ano e cobraram mais dedicação de alguns jogadores. Outro ponto tocado foi o episódio envolvendo Keisuke Honda e os tweets afirmando que estava pensando em sair do clube caso não fosse convencido pela diretoria.
Túlio explicou as decisões recentes da diretoria e garantiu que vai repassar o recado da torcida aos jogadores. O gerente de futebol terá uma conversa com o elenco no decorrer do treinamento desta quinta-feira, marcado para a parte da tarde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados