Organizadas do Botafogo conversam com Túlio Lustosa, cobram melhora no Brasileirão e comprometimento

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Esclarecimentos e conversas. Depois de aparecerem no treinamento de quarta-feira com o intuito de cobrar os jogadores, líderes de torcidas organizadas do Botafogo tiveram uma reunião com Túlio Lustosa, gerente de futebol do Alvinegro, na manhã desta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, como informado primeiramente pelo "Ge".

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Em clima pacífico, cerca de 20 torcedores foram recebidos pelo dirigente - algo que já havia sido combinado após a visita da última quarta-feira. A conversa durou em torno de uma hora e os botafoguenses prometeram que vão apoiar a equipe até o fim, mas que, ao mesmo tempo, querem uma reação do time no Campeonato Brasileiro.

O Botafogo é o 19º colocado na competição e está a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Os torcedores pediram que a reação seja iniciada já neste sábado, na partida contra o Flamengo, às 17h, no próprio Nilton Santos, válida pela 24ª rodada.

Na conversa, a torcida expôs o descontentamento com o planejamento do Botafogo durante o ano e cobraram mais dedicação de alguns jogadores. Outro ponto tocado foi o episódio envolvendo Keisuke Honda e os tweets afirmando que estava pensando em sair do clube caso não fosse convencido pela diretoria.