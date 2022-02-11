Organizada e bares promovem festa para torcedores do Palmeiras acompanharem final do Mundial

Os torcedores do Palmeiras que quiserem acompanhar a final do Mundial de Clubes às 13h30 (de Brasília) deste sábado (12) com companhia poderão aproveitar uma série de eventos especiais promovidos por toda São Paulo para o jogo.Principal torcida organizada do clube, a Mancha Verde abrirá sua quadra para os palmeirenses. Por R$ 10 a entrada, os torcedores poderão ver o jogo em um telão, com promoção de três latas de cerveja por R$ 10 ou um balde com dez unidades por R$ 30. Há ainda a opção de camarote, com open bar a R$ 140. A festa começa às 10h.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) anunciou que a Rua Palestra Itália será interditada no trecho em frente ao Allianz Parque. Um grande número de torcedores é esperado no local, que conta com diversos bares temáticos do Verdão nas cercanias.

Para quem curte a Vila Madalena, tradicional ponto da boêmia paulistana na zona oeste da cidade, os bares Vila 567 e Boteco Todos Os Santos, vizinhos, irão transmitir o jogo e oferecer uma programação animada.

Com uma infraestrutura de última geração, os bares contam com oito televisores espalhados entre os ambientes, além de um telão de LED de 150 polegadas.

Para deixar ainda mais espetacular, a transmissão do jogo acontecerá com áudio e a céu aberto no espaço mais querido pelos frequentadores: o rooftop.

Além disso, o público poderá apreciar os drinks e pratos do cardápio brasileiro e especial dos dois espaços que também contarão com programação musical após a partida.

Os bares ficam na Rua Aspicuelta.

O The Blue Pub também abrirá suas portas nas unidades Bela Vista e Itaim. Os nove televisões e dois telões espalhados pelos nove ambientes da unidade da Bela Vista - referência na transmissão de esportes -estarão ligadas na final do Mundial de Clubes.

A unidade Bela Vista fica na Alameda Ribeirão Preto nº 384.