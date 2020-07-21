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futebol

Organizada do Santos protesta contra gestão de Peres em São Paulo

Membros da Torcida Jovem foram ao Business Center do clube em São Paulo protestar contra o presidente José Carlos Peres. Dois jogadores já entraram na Justiça por atrasados...

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 21:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2020 às 21:40
Crédito: Ivan Storti
O clima não anda nada bom pelo lado do Santos. Na tarde desta segunda-feira (20), torcedores da Torcida Jovem, principal organizada do Santos, foram ao Business Center, em São Paulo, protestar contra a gestão de José Carlos Peres, que sofre com dívidas trabalhistas e processos na Fifa.
O tom da conversa foi forte. O LANCE! teve acesso a áudios da 'bronca' dos torcedores. Em certa parte da discussão, um deles diz:
- Nestes dois anos nós fomos passivos pra car... Acabou! Fomos taxados de bunda-mole por não ter cobrado, estamos tentando diálogo há dois anos. Não vem mentir pra nós - afirmou.
Num outro momento da conversa, Peres se defende das acusações alegando que o Santos não fez demissões durante a pandemia do novo coronavírus.
– Pagamos o que pudemos. Conversei várias vezes com o elenco. Os funcionários que ganham até R$ 6 mil e são os mais vulneráveis não foram demitidos – afirmou o mandatário.
Um ponto que foi levantado pelos torcedores é a falta de presença de Peres no dia a dia do clube. Um deles lembrou até mesmo Jorge Sampaoli, que reclamava da distância do presidente no CT Rei Pelé.
A questão financeira não anda nada boa no Santos. De ontem para hoje, Everson e Sasha pediram rescisão na Justiça, reclamando de atrasos no pagamento de direitos de imagem, FGTS e a redução de 70% no salário dos jogadores, que não foi combinado anteriormente.
Vale lembrar que na manhã desta segunda-feira a torcida santista subiu no Twitter a #RenunciaPeres, que chegou a ser o quarto assunto mais comentado na rede social.

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