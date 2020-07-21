Organizada do Santos protesta contra gestão de Peres em São Paulo

Crédito: Ivan Storti

O clima não anda nada bom pelo lado do Santos. Na tarde desta segunda-feira (20), torcedores da Torcida Jovem, principal organizada do Santos, foram ao Business Center, em São Paulo, protestar contra a gestão de José Carlos Peres, que sofre com dívidas trabalhistas e processos na Fifa.

O tom da conversa foi forte. O LANCE! teve acesso a áudios da 'bronca' dos torcedores. Em certa parte da discussão, um deles diz:

- Nestes dois anos nós fomos passivos pra car... Acabou! Fomos taxados de bunda-mole por não ter cobrado, estamos tentando diálogo há dois anos. Não vem mentir pra nós - afirmou.

Num outro momento da conversa, Peres se defende das acusações alegando que o Santos não fez demissões durante a pandemia do novo coronavírus.

– Pagamos o que pudemos. Conversei várias vezes com o elenco. Os funcionários que ganham até R$ 6 mil e são os mais vulneráveis não foram demitidos – afirmou o mandatário.

Um ponto que foi levantado pelos torcedores é a falta de presença de Peres no dia a dia do clube. Um deles lembrou até mesmo Jorge Sampaoli, que reclamava da distância do presidente no CT Rei Pelé.

A questão financeira não anda nada boa no Santos. De ontem para hoje, Everson e Sasha pediram rescisão na Justiça, reclamando de atrasos no pagamento de direitos de imagem, FGTS e a redução de 70% no salário dos jogadores, que não foi combinado anteriormente.