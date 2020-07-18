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Organizada do Porto dispensa apoio de torcida do Flamengo: 'Aqui é Vasco'

Flamenguistas promoveram uma invasão nas redes sociais do Porto, arquirrival do Benfica, declarando apoio aos Dragões após a saída de Jorge Jesus...

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 16:44

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 16:44
Crédito: Organizada do Porto esnoba apoio da torcida do Fla - Reprodução
A saída de Jorge Jesus do Flamengo deixou parte de sua torcida revoltada com o treinador. Como resposta a decisão do Mister em voltar ao Benfica, os rubro-negros promoveram uma invasão nas redes sociais do Porto, rival das Águias, para declarar seu apoio ao Dragões.
Entretanto, a principal torcida organizada do Porto, a Super Dragões, se manifestou contra o apoio da torcida do Flamengo e lembrou sua aliança com o Vasco.
- Aqui é Vasco, p***!' Aqui não há Flamengo nenhum. Os Super Dragões estão fechados com a Força Jovem do Vasco e a Força Jovem está fechada com os Super Dragões - publicou Fernando Madureira, líder da torcida organizada do Porto.

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