Organizada do Porto dispensa apoio de torcida do Flamengo: 'Aqui é Vasco'

Crédito: Organizada do Porto esnoba apoio da torcida do Fla - Reprodução

A saída de Jorge Jesus do Flamengo deixou parte de sua torcida revoltada com o treinador. Como resposta a decisão do Mister em voltar ao Benfica, os rubro-negros promoveram uma invasão nas redes sociais do Porto, rival das Águias, para declarar seu apoio ao Dragões.

Entretanto, a principal torcida organizada do Porto, a Super Dragões, se manifestou contra o apoio da torcida do Flamengo e lembrou sua aliança com o Vasco.