Organizada do Porto dispensa apoio de torcida do Flamengo: 'Aqui é Vasco'

A saída de Jorge Jesus do Flamengo deixou parte de sua torcida revoltada com o treinador. Como resposta a decisão do Mister em voltar ao Benfica, os rubro-negros promoveram uma invasão nas redes sociais do Porto, rival das Águias, para declarar seu apoio ao Dragões.
Entretanto, a principal torcida organizada do Porto, a Super Dragões, se manifestou contra o apoio da torcida do Flamengo e lembrou sua aliança com o Vasco.
- Aqui é Vasco, p***!' Aqui não há Flamengo nenhum. Os Super Dragões estão fechados com a Força Jovem do Vasco e a Força Jovem está fechada com os Super Dragões - publicou Fernando Madureira, líder da torcida organizada do Porto.