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futebol

Organizada do Corinthians promove 'enterro' de grupo político do clube

Alvo da "Camisa 12" foi a chapa Renovação e Transparência, que representa a situação capitaneada por Andrés Sanchez e terá Duílio Monteiro Alves como candidato na eleição...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 20:39

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 20:39

Crédito: Reprodução/Twitter Camisa 12
Nesta terça-feira (20), após o adiamento da reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, a "Camisa 12", uma das torcidas organizadas do clube, promoveu um enterro simbólico de alguns personagens políticos do Timão, em especial o grupo Renovação e Transparência, do presidente Andrés Sanchez, e que lançou Duílio Monteiro Alves como candidato à presidência na eleição. O protesto ocorreu em frente ao Parque São Jorge, sede do clube.A reunião, que estava marcada para a noite desta terça-feira, foi suspensa por conta de falta de segurança, após o vazamento de uma lista de votos nominais do órgão em anos anteriores. O encontro serviria para a aprovação ou não das contas de 2019, que fecharam com prejuízo de quase R$ 200 milhões.
Uma das reivindicações da "Camisa 12" é que seja permitido o voto do sócio-torcedor, algo que há anos é pedido pelos corintianos, mas nunca saiu do papel. Além disso, foi cobrado um comprometimento dos conselheiros com a instituição Corinthians, em relação às votações dos Conselhos do clube.Confira a nota oficial divulgada pela torcida organizada:
Camisa 12 presente no Parque São Jorge
Três dias após comparecerem ao Parque São Jorge, onde realizou manifestação afim de conscientizar os sócios do clube sobre as eleições, os associados da Fiel Torcida Jovem Camisa 12 estão de volta na tarde desta terça-feira, para manifestar a sua indignação em relação ao cancelamento da reunião do conselho do clube que aconteceria nesta noite.
Faixas que retratam a indignação da torcida com os conselheiros e que pedem o direito ao voto para aqueles que possuem o Fiel Torcedor, foram estendidas na entrada do clube. Um caixão com as fotos daqueles que encabeçam a Chapa Renovação e Transparência também faz parte da protesto pacífico da torcida.
"Exigimos que os conselheiros honrem os seus mandatos e não se vendam por benefícios pífios", comentou um torcedor que não quis se identificar. A torcida promete mais ações até o dia das eleições, que acontecem em 28/11.
Diretoria Camisa 12

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