Organizada atende Abel e lança concurso para ter nova música para incentivar o Palmeiras

A Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, atendeu o pedido feito pelo técnico Abel Ferreira e lançou um concurso para incentivar os torcedores a criarem uma nova música para incentivar o clube nas arquibancadas.Após a vitória por 2 a 1 sobre o rival Corinthians na última quinta-feira (17), pelo Campeonato Paulista, o comandante português enalteceu a torcida, disse que 'o chiqueiro pegou fogo', mas pediu que uma nova música fosse criada para empurrar os jogadores. O treinador até deu a dica necessária para a composição.

- Queria lançar um desafio para os torcedores. Arranjem uma música, uma letra curta para os momentos em que precisarmos de apoio. Sei que é fácil quando estamos ganhando, e obrigado pela ajuda quando sofremos o pênalti. Sentimos o carinho de vocês e é isso que espero, apoio em todos os momentos. Eles (jogadores) vão dar tudo que têm,

Um vídeo de no máximo um minuto com a letra da música sendo entoada tem que ser enviado para a Mancha. As cinco melhores serão postadas nas redes sociais e, em votação popular aberta, as três primeiras serão premiadas com um cupom de R$ 200 para ser utilizado na loja da facção. O prazo de envio é até às 20h (de Brasília) da próxima quarta-feira (23). TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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