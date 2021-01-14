Orejuela volta ao Cruzeiro para concluir tratamento de lesão e definir se fica ou sai da Raposa

O lateral-direito Orejuela desembarcou em Belo Horizonte nesta quarta-feira e vai se reapresentar no Cruzeiro, que é dono dos seus direitos econômicos. O colombiano, de 23 anos, estava emprestado para o Grêmio, que iria comprá-lo no fim de 2020, mas o formato do negócio e uma mudança de última hora, segundo o presidente gremista, Romildo Bolzan, fez o negócio “melar”. Então, a Raposa está atrás de um novo comprador, pois precisa de caixa e o lateral, valorizado pelas boas atuações, pode ser uma forma de fazer dinheiro rapidamente. O clube mineiro também não sabe se terá como arcar com os salários de Orejuela, que está acima do teto de R$ 150 mil mensais.