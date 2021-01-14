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Orejuela volta ao Cruzeiro para concluir tratamento de lesão e definir se fica ou sai da Raposa

O lateral está com um problema na coxa e se vai se reapresentar o clube onde poderá terminar de se curar...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 22:21

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 22:21

Crédito: Orejuela tem sondagens de times do Brasil e Portugal e não deve seguir na Raposa-(Vinnicius Silva/Cruzeiro
O lateral-direito Orejuela desembarcou em Belo Horizonte nesta quarta-feira e vai se reapresentar no Cruzeiro, que é dono dos seus direitos econômicos. O colombiano, de 23 anos, estava emprestado para o Grêmio, que iria comprá-lo no fim de 2020, mas o formato do negócio e uma mudança de última hora, segundo o presidente gremista, Romildo Bolzan, fez o negócio “melar”. Então, a Raposa está atrás de um novo comprador, pois precisa de caixa e o lateral, valorizado pelas boas atuações, pode ser uma forma de fazer dinheiro rapidamente. O clube mineiro também não sabe se terá como arcar com os salários de Orejuela, que está acima do teto de R$ 150 mil mensais.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B E A POSIÇÃO DA RAPOSA Na última semana, o Cruzeiro teve uma oferta do Atlético-MG e uma consulta do Flamengo e do Sporting-POR sobre o lateral.O Galo ofereceu 3 milhões de euros (R$ 20 milhões). Entretanto, ainda não houve nenhuma evolução que gerasse uma venda do jogador. O jogador vai concluir seu tratamento de uma lesão na coxa sofrida no fim de dezembro quando ainda estava no Grêmio. Como seu vínculo com os gaúchos terminou, teve de voltar a BH para seguir o procedimento.

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