Oportunidade traduzida em confiança: desempenho dos reservas do Vasco dá opções a Zé Ricardo

O saldo foi positivo. Na verdade, bem melhor do que a encomenda do Vasco. Ao escalar um time praticamente todo reserva contra o Resende - preservando jogadores pendurados ou desgastados -, o técnico Zé Ricardo esperava que os comandados aproveitassem as oportunidades recebidas. Viu praticamente todos os escolhidos terem atuações que dão opções ao treinador para a sequência da temporada.A começar pelo goleiro Halls. Titular pela primeira vez como profissional, ele titubeou em uma ocasião, mas fez grande defesa noutra. Foi como se ele tivesse dito ao comandante: "Quando Thiago Rodrigues não puder, pode manter no banco o Vanderlei, outro veterano da posição."

Ainda na defesa, Zé Vitor fez uma segura primeira partida pelo time principal. Mostrou imposição física mesmo contra atacantes mais experientes. No ataque, Vinícius e Jhon Sánchez mostraram que podem ser alguns dos pontas que faltam nas opções mais frequentes do time. Um fez o gol, o outro deu uma assistência.

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No meio-campo, Yuri Lara foi o pitbull que era antes da lesão e que demonstrou na última quarta-feira. No último domingo, ele voltou a iniciar uma partida. E era previsto que Vitinho compusesse o setor central com o volante desde o início da temporada, mas também ele sofreu uma lesão. E voltou fazendo gol. Confiança para ter mais minutos em breve.