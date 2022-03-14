Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Oportunidade traduzida em confiança: desempenho dos reservas do Vasco dá opções a Zé Ricardo
futebol

Oportunidade traduzida em confiança: desempenho dos reservas do Vasco dá opções a Zé Ricardo

Da defesa ao ataque, Cruz-Maltino teve jogadores em boa forma diante do Resende, no último domingo. Treinador ganha novas possibilidades para a sequência de 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 08:00

Publicado em 14 de Março de 2022 às 08:00

O saldo foi positivo. Na verdade, bem melhor do que a encomenda do Vasco. Ao escalar um time praticamente todo reserva contra o Resende - preservando jogadores pendurados ou desgastados -, o técnico Zé Ricardo esperava que os comandados aproveitassem as oportunidades recebidas. Viu praticamente todos os escolhidos terem atuações que dão opções ao treinador para a sequência da temporada.A começar pelo goleiro Halls. Titular pela primeira vez como profissional, ele titubeou em uma ocasião, mas fez grande defesa noutra. Foi como se ele tivesse dito ao comandante: "Quando Thiago Rodrigues não puder, pode manter no banco o Vanderlei, outro veterano da posição."
Ainda na defesa, Zé Vitor fez uma segura primeira partida pelo time principal. Mostrou imposição física mesmo contra atacantes mais experientes. No ataque, Vinícius e Jhon Sánchez mostraram que podem ser alguns dos pontas que faltam nas opções mais frequentes do time. Um fez o gol, o outro deu uma assistência.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
No meio-campo, Yuri Lara foi o pitbull que era antes da lesão e que demonstrou na última quarta-feira. No último domingo, ele voltou a iniciar uma partida. E era previsto que Vitinho compusesse o setor central com o volante desde o início da temporada, mas também ele sofreu uma lesão. E voltou fazendo gol. Confiança para ter mais minutos em breve.
Crédito: ViníciusfoiumdosjogadoresdoVascoqueaproveitaramaoportunidaderecebida(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados