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futebol

Operário-PR x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa tenta sua segunda vitória na Série B para embalar na competição...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 20:37

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 20:37

Crédito: Divulgação/Cruzeiro
Após conseguir a sua primeira vitória na Série B 2021, derrotando a Ponte Preta fora de casa, o Cruzeiro tentará sua segunda vitória neste sábado, 19 de junho, às 19h, no Estádio Germano Kruger, contra o Operário, pela quinta rodada do campeonato. Com o resultado diante da Macaca, a Raposa subiu para a 14ª posição, saindo da zona do rebaixamento , chegando aos quatro pontos, quebrando uma sequência de quatro jogos sem vencer, sendo três na Série B e um pela Copa do Brasil. O time paranaense está na sexta posição com sete pontos e o confronto diante da Raposa pode colocar o Fantasma bem perto do G4 da segunda divisão nacional ao fim da rodada. O técnico Mozart Santos fez mistério quanto a escalação da equipe, mas a tendência é repetir a equipe que venceu a Ponte, com mais homens na parte ofensiva. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​OPERÁRIO-PR X CRUZEIROData: 16 de junho de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Estádio Germano Kruger, Ponta Grossa (PR)Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo e Cicero Alessandro de Souza (ambos do MS)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM OPERÁRIO-PR (Técnico: Matheus Costa)​Simão (Thiago Braga); Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon e Djalma Silva; Rafael Chorão, Pedro Ken (Marcelo) e Tomas Bastos; Jean Carlo, Schumacher e Rodrigo Pimpão. Desfalques: sem desfalques CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Flávio, Giovanni Piccolomo e Marcinho, Bruno José; Rafael Sobis e Felipe Augusto Desfalques: sem desfalques

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