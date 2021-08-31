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futebol

Operação David Luiz! Willian liga para o zagueiro, mas presidente do Corinthians nega interesse

Meia recém-contratado pelo Timão é amigo do defensor e vive expectativa de repetir a dupla no futebol brasileiro...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 18:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 18:24
Crédito: Reprodução
O Corinthians conta com um trunfo em especial no sonho de contar com o zagueiro David Luiz: o meia Willian, recentemente contratado pelo Timão, e que é amigo de David.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO jogador que deixou a Inglaterra rumo ao Brasil nesta terça-feira (31) antes ligou para o companheiro sobre a possibilidade de ambos voltarem a jogar juntos no clube de coração da dupla.
Ainda assim, internamente o negócio é visto com grande dificuldade dentro do Corinthians. Inclusive, com o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, esfriando a possibilidade de repatriar David Luiz.
- Esta negociação (com o David Luiz) não existe, não está em andamento. Ara a gente não gerar mais expectativas na torcida. Nos estamos muito satisfeitos com os atletas que chegaram – disse Duílio em entrevista ao programa Seleção SporTV.
Sem clube desde que encerrou o seu vínculo com o Arsenal, no fim de junho, David Luiz tem recebido uma série de consultas, tanto do mercado nacional, quanto internacional.
No Brasil, Atlético-MG e Flamengo também possuem interesse no jogador.

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