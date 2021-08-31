Operação David Luiz! Willian liga para o zagueiro, mas presidente do Corinthians nega interesse

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O Corinthians conta com um trunfo em especial no sonho de contar com o zagueiro David Luiz: o meia Willian, recentemente contratado pelo Timão, e que é amigo de David.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO jogador que deixou a Inglaterra rumo ao Brasil nesta terça-feira (31) antes ligou para o companheiro sobre a possibilidade de ambos voltarem a jogar juntos no clube de coração da dupla.

Ainda assim, internamente o negócio é visto com grande dificuldade dentro do Corinthians. Inclusive, com o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, esfriando a possibilidade de repatriar David Luiz.

- Esta negociação (com o David Luiz) não existe, não está em andamento. Ara a gente não gerar mais expectativas na torcida. Nos estamos muito satisfeitos com os atletas que chegaram – disse Duílio em entrevista ao programa Seleção SporTV.

Sem clube desde que encerrou o seu vínculo com o Arsenal, no fim de junho, David Luiz tem recebido uma série de consultas, tanto do mercado nacional, quanto internacional.