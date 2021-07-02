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Opção no profissional e no Sub-23, Matheus Martins celebra chance de jogar com Fred no Fluminense

Atacante fez o gol da primeira vitória do time de Aspirantes do Tricolor no Brasileirão da categoria menos de 24 horas depois de atuar no principal...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 14:14

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 14:14
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Com apenas 17 anos, Matheus Martins ganhou os primeiros minutos com Roger Machado neste Campeonato Brasileiro ao jogar por cerca de 15 minutos na derrota por 4 a 1 para o Athletico-PR, na última quarta-feira. Foi a primeira vez que ele teve a chance de atuar ao lado de Fred, a quem considera um ídolo. Pela equipe principal, o jovem havia atuado apenas com o time alternativo diante da Portuguesa e também contra o Bangu, no Carioca.
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- Acabei entrando na partida e fiquei muito feliz por isso. Não pelo resultado, é claro. Tive a chance de jogar com o Fred, que é um ídolo de todos nós. Mas também fiquei feliz por ter jogado aqui no Sub-23, que é muito importante também - disse, ao site oficial do clube.
Menos de 24 horas depois, Matheus entrou em campo pela equipe Sub-23 em Laranjeiras e garantiu, de pênalti, a primeira vitória no Brasileirão da categoria, por 1 a 0 sobre o Corinthians. O chega a quatro pontos e sai da sétima para a sexta colocação, empatado com o Red Bull Bragantino.
Veja a tabela do Brasileirão
- A gente precisava desses três pontos, até porque o time não tinha vencido ainda. Agora é dar seguimento e focar na sequência do campeonato. Estou muito feliz pelo gol. Nossa equipe fez uma grande partida. Só a gente sabe o quanto trabalhou para conseguir esse resultado. O mais importante era a vitória e conseguimos. Temos que já pensar no próximo jogo, que vai ser fundamental para a gente conseguir nossa classificação para a próxima fase - destacou.
O time Sub-23 do Fluminense volta a campo no próximo dia 15, uma quinta-feira, quando enfrenta o Ceará, fora de casa.

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