Opção no profissional e no Sub-23, Matheus Martins celebra chance de jogar com Fred no Fluminense

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Com apenas 17 anos, Matheus Martins ganhou os primeiros minutos com Roger Machado neste Campeonato Brasileiro ao jogar por cerca de 15 minutos na derrota por 4 a 1 para o Athletico-PR, na última quarta-feira. Foi a primeira vez que ele teve a chance de atuar ao lado de Fred, a quem considera um ídolo. Pela equipe principal, o jovem havia atuado apenas com o time alternativo diante da Portuguesa e também contra o Bangu, no Carioca.

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- Acabei entrando na partida e fiquei muito feliz por isso. Não pelo resultado, é claro. Tive a chance de jogar com o Fred, que é um ídolo de todos nós. Mas também fiquei feliz por ter jogado aqui no Sub-23, que é muito importante também - disse, ao site oficial do clube.

Menos de 24 horas depois, Matheus entrou em campo pela equipe Sub-23 em Laranjeiras e garantiu, de pênalti, a primeira vitória no Brasileirão da categoria, por 1 a 0 sobre o Corinthians. O chega a quatro pontos e sai da sétima para a sexta colocação, empatado com o Red Bull Bragantino.

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- A gente precisava desses três pontos, até porque o time não tinha vencido ainda. Agora é dar seguimento e focar na sequência do campeonato. Estou muito feliz pelo gol. Nossa equipe fez uma grande partida. Só a gente sabe o quanto trabalhou para conseguir esse resultado. O mais importante era a vitória e conseguimos. Temos que já pensar no próximo jogo, que vai ser fundamental para a gente conseguir nossa classificação para a próxima fase - destacou.