Onipresente: Gustavo Sauer é o jogador com mais desarmes e dá assistência em estreia pelo Botafogo

Se a primeira impressão é que a fica, então a torcida do Botafogo terá uma "lua de mel" com Gustavo Sauer. O novo camisa 10 estreou pelo Alvinegro na vitória por 3 a 0 sobre o Ceilândia, nesta quarta-feira no Estádio Mané Garrincha, e foi um dos destaques da goleada.+ Chegou! Lucas Piazon precisa de 10 minutos em vitória para marcar primeiro gol pelo Botafogo

Mesmo ainda fora de ritmo e entrosamento com os companheiros de time, Sauer foi participativo nas fases ofensiva e defensiva. O meia foi o jogador que mais desarmou e sofreu faltas. Além disso, deu a assistência para o segundo gol, marcado por Kanu, e deu quatro passes que viraram finalizações. Os dados são do "SofaScore" e do "Footstats".

Sempre no lado direito, a movimentação era baseada em dominar para a perna esquerda e partir em um movimento diagonal, entrando para a parte central do campo. Desta forma, ele abria espaço para que o corredor ficasse livre para avanços constantes do lateral Renzo Saravia. Os dois, inclusive, tiveram algumas interações por ali.

O jogador que chegou junto ao Boavista-POR na reta final da janela já apareceu atuando como titular. Mesmo com um treino completo sobre o comando de Luís Castro, o brasileiro jogou a partida inteira e teve um impacto positivo. O jogador, inclusive, foi elogiado pelo treinador após a partida.

Diferente de Victor Sá e Diego Gonçalves, Sauer é um "ponta construtor". Menos agudo, o camisa 10 busca criar chances a partir dessa movimentação trazendo do lado para dentro do campo, buscando confundir a marcação. Não à toa, as chances geradas explicam o impacto criativo do atleta - lembrando, claro, da diferença de nível técnico entre as equipes.ATUAÇÃO DE GUSTAVO SAUER X CEILÂNDIA:

- 90 minutos jogados- 1 assistência- 35/48 passes certos (73%)- 3 passes decisivos- 4 passes para finalização- 1/2 cruzamentos certos (50%)- 1 grande chance criada- 2 finalizações- 2/4 dribles- 11/17 duelos no chão ganhos- 2/2 duelos aéreos ganhos- 4 faltas sofridas- 2 faltas cometidas- 1 interceptação- 5 desarmes