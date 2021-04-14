Ônibus do Real Madrid é atacado por torcedores do Liverpool na chegada a Anfield

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O clima esquentou antes mesmo da bola rolar entre Liverpool e Real Madrid, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Na chegada do time espanhol ao Estádio Anfield Road, torcedores dos Reds atacaram o ônibus que levava o time visitante.

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Desrespeitando as recomendações de distanciamento social por conta da Covid-19, fãs dos Reds se aglomeraram na porta do estádio e depredaram o veículo. Uma garrafa foi arremessada contra a janela do ônibus do Real Madrid e chegou a quebrar a proteção do vidro. Por sorte, ninguém se feriu.

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