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futebol

Ônibus do Real Madrid é atacado por torcedores do Liverpool na chegada a Anfield

Torcedores se aglomeraram na chegada das equipes e uma garrafa foi arremessada contra o veículo, mas ninguém ficou ferido. Manchester City sofreu com o mesmo em 2018...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:03

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 16:03
Crédito: Reprodução
O clima esquentou antes mesmo da bola rolar entre Liverpool e Real Madrid, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Na chegada do time espanhol ao Estádio Anfield Road, torcedores dos Reds atacaram o ônibus que levava o time visitante.
+ Veja a tabela da Champions League
Desrespeitando as recomendações de distanciamento social por conta da Covid-19, fãs dos Reds se aglomeraram na porta do estádio e depredaram o veículo. Uma garrafa foi arremessada contra a janela do ônibus do Real Madrid e chegou a quebrar a proteção do vidro. Por sorte, ninguém se feriu.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Não é a primeira vez que a torcida do Liverpool protagoniza um ato violento contra o ônibus de um adversário. Na temporada 2017/18, também antes de um duelo pelas quartas de final da Champions League, o veículo que levava o elenco do Manchester City ao Anfield foi atacado.

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