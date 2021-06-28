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Olympique Marseille não está disposto a liberar Gerson para os Jogos Olímpicos de Tóquio

De acordo com jornalista francês, meio-campista não deve contestar decisão do clube francês em seu retorno ao futebol europeu...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 10:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 10:22
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Olympique Marseille não está disposto a liberar Gerson para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, segundo o jornalista Eric Frosio, do "L'Equipe". As informações indicam que o meia gostaria de servir o Brasil no torneio, mas que irá respeitar a decisão do clube.O ex-jogador do Flamengo está na lista dos 18 convocados do técnico André Jardine, divulgada no último dia 17. Com isso, o jovem deve iniciar seu trabalho de pré-temporada com os novos companheiros nas próximas semanas visando um melhor rendimento nas competições nacionais.
> Veja a tabela da Eurocopa
No último domingo, Gerson aterrisou em Marselha após um longo período de negociações entre os franceses e o Flamengo. O atleta foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que já o conhecia pelo tempo que passou pelo futebol brasileiro e que tambem foi contratado este ano para comandar o elenco.
Com isso, André Jardine pode ter problemas com a sua lista de convocados para a Olimpíada. Além de Gerson, o treinador deve ter que substituir o atacante Pedro caso o Rubro-Negro siga firme na posição de não liberar o centroavante para o Brasil.

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