Olympique de Marselha negocia com o Fluminense para ter Marcos Paulo

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Depois de perder Gilberto, Evanilson e Marcelo Pitaluga, Marcos Paulo pode ser mais um a deixar o Fluminense rumo à Europa. O Olympique de Marselha, da França, que já vinha monitorando o jovem há algum tempo, voltou a conversar com os representantes para ter o jogador. As negociações estão acontecendo e há chances reais da transação ser fechada.

O "L'Equipe", da França, publicou inicialmente que Marcos Paulo seria o atacante pedido pelo técnico André Villas-Boas e que estava para chegar ao Olympique nos próximos dias. Em junho, o clube francês já havia feito sondagens pelo jogador. As tratativas caminham bem e o Flu espera que a proposta financeira chegue ao que o clube espera ter por ele.

Recentemente, o Fluminense negou propostas de cerca de 8 milhões de euros pelo atacante. Com passaporte europeu e convocações para a seleção de base de Portugal, Marcos Paulo é monitorado há tempos por clubes da Europa. O Olympique de Marselha também conversa com o Botafogo por Luís Henrique. Caso esta negociação avance, a tendência é que Marcos Paulo não saia mais.

Com contrato até 30 de junho de 2021, Marcos Paulo é tratado como grande esperança de venda para equilibrar as contas do Fluminense. O jogador tem interesse em ser vendido, assim como o clube quer negociar por conta da parte financeira. Caso não haja negócio, o presidente Mário Bittencourt afirmou que o atleta irá renovar o vínculo para que não saia de graça no ano que vem.