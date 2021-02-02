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Olympiacos e Rafinha chegam a acordo pela rescisão, e lateral está livre no mercado

Jogador de 35 anos era titular na equipe grega, mas chegada de novo lateral foi determinante em acordo pelo término do vínculo. Clubes brasileiros monitoram o atleta...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 15:57

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 15:57

Crédito: Divulgação / Site oficial do Olympiacos
Cinco meses após deixar o Flamengo, o lateral-direito Rafinha está livre no mercado novamente. Nesta terça-feira, o Olympiacos, da Grécia, anunciou que chegou a um acordo com o jogador pela rescisão amigável do contrato, que iria até junho de 2022.
+ Veja a tabela do Mundial de ClubesTitular absoluto com o técnico Pedro Martins desde que voltou ao Velho Continente, Rafinha fez 22 partidas pelo Olympiacos, inclusive na Champions League. A chegada do lateral Kenny Lala no encerramento da janela de transferência de inverno, porém, fez o brasileiro pedir para deixar a equipe.
Aos 35 anos, Rafinha deve voltar ao Brasil na próxima semana para definir seu futuro. Segundo apurou o LANCE!, quatro clubes já demonstraram interesse em contar com o lateral-direito para a próxima temporada, que começará logo após o término do Campeonato Brasileiro, no fim do mês.
+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montado
MARCOS BRAZ DESPISTA SOBRE VOLTA AO FLAMENGOProcurado pelo LANCE!, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, despistou sobre uma possível volta do jogador do Rubro-Negro, onde Rafinha atuou entre julho de 2019 e agosto de 2020.

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