Oliveira revela ter negociado com Vasco e expõe motivo de escolher o Cruzeiro: a presença de Ronaldo

O Cruzeiro apresentou o zagueiro Oliveira, de 25 anos, nesta segunda-eira, 7 de fevereiro. O defensor veio emprestado para a Raposa até o fim do ano. Oliveira tem contrato com o Dragão até o fim de 2022, mas não queis ficar na equipe goiana.
Até agora, vieram Mateus Oliveira, Maicon e Sidnei para a posição. O elenco ainda conta com Eduardo Brock, que tem contrato até maio. O zagueiro revelou que estava tendo conversas com o Vasco, mas optou pelo Cruzeiro porque Ronaldo Fenômeno estava assumindo o clube celeste. O jogador também falou que está pronto para atuar, pois estava fazendo pré-temporada no Atlético-GO. Oliveira, de 25 anos, será mais um reforço da Raposa para a defesa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)