Olimpia x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Libertadores

Chegou a hora da verdade. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), Olimpia, do Paraguai, e Fluminense decidem quem fica com a vaga na fase de grupos da Libertadores. Os brasileiros tem uma boa vantagem após vencerem por 3 a 1 no Rio de Janeiro, mas os paraguaios prometem um jogo duro no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, para tentar ficar com a classificação. Quem for eliminado, vale lembrar, vai para a Sul-Americana.O Olimpia chega após uma importante vitória por 2 a 0 sobre o rival Cerro Porteño (PAR) no Estádio La Nueva Olla, quebrando um tabu de 41 anos sem ganhar um jogo na casa do adversário. As novidades são a volta do zagueiro Alcaraz e do atacante Jorge Recalde, poupados no clássico, e Alfredo Aguilar, recuperado de um problema clínico, mas que segue como reserva no gol. Os desfalques são o lateral-direito Salazar e o lateral-esquerdo Iván Torres, ambos suspensos. Fora de campo, o clube aposta na força da torcida.
Podendo empatar ou perder por até um gol de diferença para ficar com a vaga sem a disputa de pênaltis, o Fluminense chega de 13 partidas sem derrotas, mas perdeu a sequência invicta depois de um empate com o Boavista no Campeonato Carioca usando o time reserva. Além da decisão na Libertadores, a equipe também se prepara para a semifinal no Estadual, que começa na segunda-feira contra o Botafogo. Lesionado no confronto de ida, Luiz Henrique viajou com a delegação. Fred segue fora.FICHA TÉCNICA:OLIMPIA (PAR) X FLUMINENSE
Data/Hora: 16/03/2022, às 21h30Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção (PAR)Árbitro: Roberto Tobar (CHI)Assistentes: Cristian Schimann (CHI) e Claudio Rios (CHI)Onde assistir: SBT, ESPN, Star+ e tempo real do LANCE!
OLIMPIA (Técnico: Júlio Cáceres)Olveira; Otalvaro, Salcedo, Alcaraz, Gamarra; Silva, Ortiz, Gomez (Quintana), Cardozo; Derlis González, Paiva.
Lesionados: NinguémSuspensos: Salazar e Iván TorresPendurados: Ninguém
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago Felipe e Cristiano; Luiz Henrique, Willian e Cano.
Lesionados: Fred (transição), Samuel Xavier (problema na coxa), Marlon (transição), David Duarte (transição), John Kennedy (cirurgia no pé) e Luan Freitas (cirurgia no joelho)Suspensos: NinguémPendurados: David Braz e Calegari