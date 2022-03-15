Olimpia x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Libertadores

Chegou a hora da verdade. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), Olimpia, do Paraguai, e Fluminense decidem quem fica com a vaga na fase de grupos da Libertadores. Os brasileiros tem uma boa vantagem após vencerem por 3 a 1 no Rio de Janeiro, mas os paraguaios prometem um jogo duro no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, para tentar ficar com a classificação. Quem for eliminado, vale lembrar, vai para a Sul-Americana.O Olimpia chega após uma importante vitória por 2 a 0 sobre o rival Cerro Porteño (PAR) no Estádio La Nueva Olla, quebrando um tabu de 41 anos sem ganhar um jogo na casa do adversário. As novidades são a volta do zagueiro Alcaraz e do atacante Jorge Recalde, poupados no clássico, e Alfredo Aguilar, recuperado de um problema clínico, mas que segue como reserva no gol. Os desfalques são o lateral-direito Salazar e o lateral-esquerdo Iván Torres, ambos suspensos. Fora de campo, o clube aposta na força da torcida.