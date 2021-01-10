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Olho nos garotos! Conheça os dois jovens que participaram do treino do Corinthians

O lateral esquerdo Biro, do sub-17, e o zagueiro Belezi, do sub-20, completaram a atividade de sábado. A integração faz parte dos departamentos de Formação de Atletas e de Futebol
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LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 08:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
De olho no confronto contra o Fluminense, na próxima quarta-feira (13), na Neo Química Arena, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians deu continuidade aos treinamentos da semana. No entanto, a presença de dois atletas chamou a atenção.
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No treino deste sábado (9), Vagner Mancini incorporou ao elenco o lateral-esquerdo Guilherme Biro, do sub-17, e o zagueiro Lucas Belezi, do sub-20. Eles completaram a atividade do dia como parte do plano de integração entre os departamentos de Formação de Atletas e de Futebol. Ambos estão no Alvinegro há quatro anos.
Biro, de apenas 16 anos, assinou recentemente seu primeiro contrato profissional. A multa do atleta para o exterior está avaliada em 30 milhões de euros (R$ 188 milhões na cotação atual).
O lateral, que começou sua carreira atuando como meia, é convocado constantemente à Seleção Brasileira e esteve presente no título Sul-Americano sub-15 de 2019, disputado no Paraguai.
TIMÃO NA LIBERTA? SIMULE OS JOGOS DO CLUBE NO BRASILEIRÃONo entanto, Biro não jogou em 2020 pois sofreu uma lesão em setembro. O único jogo do lateral foi em março, quando o Corinthians Sub-17 empatou com o Atlético-MG por 1 a 1.
Por outro lado, Belezi vem se estabelecendo desde 2020. No ano passado, o zagueiro fez 15 jogos pelo sub-20 e três pelo sub-17, já que ele ainda não completou 18 anos e estava disponível para ambas categorias.
Ainda, o defensor é detentor de uma importante marca no clube. Em julho de 2019, Fábio Carille o colocou em um amistoso contra o Botafogo-SP.

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