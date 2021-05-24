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Olho no jogo aéreo: Vasco acerta a contratação do centroavante Daniel Amorim, do Tombense

Jogador de 1,91m atende à demanda por um centroavante alto, revelada por Alexandre Pássaro na semana passada...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 18:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 18:38
Crédito: Divulgação
O Vasco acertou, nesta segunda-feira, a contratação de seu nono reforço. É o centroavante Daniel Amorim, que defendia o Tombense e chega por empréstimo até o fim deste ano. A informação do LANCE! foi confirmada e, logo depois, o Cruz-Maltino anunciou o atleta.Com 1,91 metro de altura, Daniel atende à demanda revelada pelo diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro, na semana passada. O departamento de futebol entendia necessidade de contratar um centroavante bom de cabeça. O jogador fez gol no Cruz-Maltino, pela Copa do Brasil, desta forma.
Daniel tem 31 anos e a média de gols de nesta temporada é a melhor da carreira: seis em sete partidas, de acordo com o site "Ogol". Ele tem passagens por clubes como CRB, Paysandu e Avaí.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B
De acordo com a apuração do L!, ele chega com baixo valor de salários acordados, mais um montante por produtividade que foi definido para todos os contratados para esta temporada. O carioca disputará posição com Germán Cano e com Tiago Reis.

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