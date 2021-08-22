Olho no calculadora: o que o Botafogo precisa para chegar na 'pontuação ideal' para subir na Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Mais 19 jogos para buscar o objetivo. O Botafogo inicia a trajetória no segundo turno da Série B do Brasileirão na manhã neste domingo diante do Vila Nova, no Estádio Nilton Santos - o duelo, claro, é válido pela 20ª rodada. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

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O Alvinegro fechou o primeiro turno com 29 pontos conquistados. O time chega para a partida contra o Vila Nova a 4 pontos do CRB, primeira equipe no G4. Existe uma conta "indireta" que o número ideal de pontuação para qualquer equipe que queira subir à elite do futebol brasileiro é de 65.

Para termos de comparação, uma equipe que, hipoteticamente, fizesse 65 pontos não subiria para a elite do Campeonato Brasileiro apenas na edição de 2012, quando o Vitória, quarto colocado, teve 71 pontos.

Em um recorte mais recente, os últimos três anos trazem que o número de 62 pontos é suficiente - pelo menos foi nestes campeonatos, vale ressaltar - para subir. A pontuação de 65, porém, praticamente "garante" uma possível ascensão de volta ao Brasileirão.Partindo deste cálculo, o Botafogo teria que conseguir mais 36 pontos no segundo turno. Isto significa 12 vitórias em 19 partidas disputadas. Na primeira metade do campeonato, apenas o Coritiba, líder da competição, conquistou este número.

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Em uma Série B tão equilibrada, com pelo menos dez equipes chegando ao segundo turno com possibilidades reais de chegar ao G4, talvez a "pontuação ideal" de 65 pontos nem seja necessária para garantir um eventual acesso. Nos últimos dez anos, porém, nenhuma equipe subiu sem ao menos somar 60 pontos.

Neste caso, o Alvinegro necessitaria de 31 pontos - dez vitórias e um empate - em 19 jogos. Claro que são apenas números e tudo vai depender de como o campeonato vai se desenrolar nas próximas semanas. O fato é que o Botafogo, melhor mandante do primeiro turno, precisa confirmar a superioridade diante do Vila Nova para seguir perseguindo o G4.PONTUAÇÃO NECESSÁRIA PARA SUBIR NA SÉRIE B:

20111. Portuguesa - 812. Náutico - 643. Ponte Preta - 634. Sport - 61

20121. Goiás - 782. Criciúma - 733. Athletico - 714. Vitória - 71

20131. Palmeiras - 792. Chapecoense - 723. Sport - 634. Figueirense - 60

20141. Joinville - 702. Ponte Preta - 693. Vasco - 634. Avaí - 62

20151. Botafogo - 722. Santa Cruz - 673. Vitória - 664. América-MG - 65

20161. Atlético-GO - 762. Avaí - 663. Vasco - 654. Bahia - 63

20171. América-MG - 732. Internacional - 713. Ceará - 674. Paraná - 64

20181. Fortaleza - 712. CSA - 623. Avaí - 613. Goiás - 60

20191. Bragantino - 752. Sport - 683. Coritiba - 664. Atlético-GO - 62