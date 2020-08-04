Olho no Brasileirão: Botafogo retoma treinamentos no Nilton Santos

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo retomou as atividades visando o início do Campeonato Brasileiro. Apesar da indefinição quanto a data de estreia do Alvinegro na competição nacional, a equipe comandada por Paulo Autuori apareceu de forma completa no campo anexo do Estádio Nilton Santos nesta terça-feira.

A CBF adiou, na noite da última segunda-feira, a partida entre Botafogo e Bahia, marcada inicialmente para o próximo domingo, às 11h, no próprio Nilton Santos, por conta dos compromissos do Tricolor com as finais do Estadual. O Alvinegro, portanto, ainda não sabe se jogará no próximo fim de semana.

Mesmo assim, a comissão técnica trabalha a parte tática com os jogadores. Após o empate em amistoso com o Fluminense, o domingo foi de folga e a segunda-feira de trabalhos de recomposição física. Foi o primeiro dia na semana com situações de jogo trabalhadas.