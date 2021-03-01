Olho neles: conheça oito promessas do Flamengo que podem chamar atenção no início do Carioca

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Com títulos e bons jogadores revelados nos últimos anos, o Flamengo se firmou como uma das melhores categorias de base do Brasil. Do mesmo local de onde saíram nomes como Vinicius Junior, Lucas Paquetá e Reinier - todos vendidos para a Europa -, surgiram também Hugo Souza, Natan e João Gomes, que foram importantes na conquista do Brasileirão 2020 pelo Rubro-Negro.

+ Dinastia sem fim: veja 20 motivos para acreditar que as glórias do Flamengo vão seguir por anosAlém desse grupo de jovens que tiveram chances na última temporada e já foram campeões como profissionais, há outra geração que se destacou nas categorias inferiores e agora terá chance aparecer no time de cima no início do Campeonato Carioca.

Abaixo, o LANCE! lista oito novas promessas do Flamengo que ainda não são conhecidos pela torcida e terão a missão de substituir os principais jogadores do elenco até a quarta rodada. O critério estabelecido foi mostrar nomes que não tenham atuado em mais de três jogos profissionalmente - por isso, atletas como Matheuzinho, Noga, Ramon, Lázaro e Rodrigo Muniz não foram listados.VEJA A LISTA: