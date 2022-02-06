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Olho nele! Marinho encara primeiro Fla-Flu com a missão de melhorar retrospecto individual em clássicos

Em sua passagem pelo Santos, em 2019 e 2021, Marinho marcou cinco gols em 15 clássicos contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians, dos quais só conseguiu vencer quatro vezes...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 08:30
A estreia de Marinho pelo Flamengo não poderia ser melhor. Nos 45 minutos que atuou diante do Boavista, na última quarta-feira, o camisa 31 mostrou-se à vontade, levantando a torcida com boas jogadas individuais e o gol que abriu o caminho para a vitória por 3 a 0. Agora, Marinho está à disposição para o seu primeiro Fla-Flu, neste domingo às 16h, no Nilton Santos, com a missão de melhorar seu retrospecto em clássicos em relação à passagem pelo Santos.Entre 2019 e 2021, Marinho destacou-se pelo Santos, mas, o retrospecto em clássicos contra Palmeiras, São Paulo e Corinthians não foi positivo. Em 15 confrontos com os clubes locais, Marinho marcou cinco gols (dois contra o Tricolor e três contra o Verdão), mas amargou, junto ao Peixe, seis derrotas e cinco empates, conseguindo só quatro vitórias diante dos rivais tradicionais.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWTendo Gabriel Barbosa e Bruno Henrique como companheiros, o novo atacante do Flamengo tem em quem se inspirar. Afinal, Gabi e BH27, desde 2019, se notabilizaram pelos muitos gols e vitórias em clássicos. O primeiro soma sete gols contra o Fluminense, três contra o Botafogo e outros três contra o Vasco.
Bruno Henrique, por sua vez, já marcou sete gols contra o Vasco, quatro contra o Fluminense e três contra o Botafogo. Números expressivos que servem de inspiração para Marinho, que iniciou bem a sua trajetória como jogador do Fla.NÚMEROS DE MARINHO EM CLÁSSICOS PELO SANTOS, ENTRE 2019 E 2021:
Marinho vs Corinthians3 Jogos (2V/1E) - 0 gols
Marinho vs Palmeiras7 Jogos (1V/1E/5D) - 3 gols
Marinho vs São Paulo5 Jogos (1V/3E/1D) - 2 gols
Crédito: MarinhoestreoucomgolpeloFlamengoeagoradisputaráoprimeiroclássico(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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