Olho na pontaria! Corinthians busca primeiro gol no Paulistão contra o Santo André

O Corinthians entra em campo neste domingo (30), às 18h30, no Estádio Bruno José Daniel, para encarar o Santo André. A equipe de Sylvinho busca não apenas a primeira vitória no Paulistão, como também o primeiro gol da temporada.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Na partida diante da Ferroviária, o Timão teve um expressivo volume ofensivo, criando 21 chances de gol, mas acabou parando no goleiro Saulo, que segurou o empate na Neo Química Arena.

Para o duelo diante do Ramalhão, o Alvinegro não poderá contar com os dribles de Willian, muito menos com os chutes de fora da área de Renato Augusto. Ambos foram poupados pela comissão técnica e não vão para o jogo.

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Na estreia do Timão, o camisa 10 foi responsável por completar todos os dribles do time na partida (nove), sendo arma importante para abrir espaço no campo e encontrar seus companheiros.

Em uma de suas jogadas individuais no primeiro tempo, o ex-Arsenal passou pelo marcador e rolou para Renato Augusto na entrada da área. O camisa 8 chutou com capricho, mas o goleiro fez ótima defesa, impedindo um golaço do meia.

Apesar das consideráveis baixas no setor ofensivo, a tendência é que Sylvinho use Paulinho pela primeira vez como titular. O camisa 15 entrou no segundo tempo contra a Ferroviária e deixou boa impressão.

Mesmo atuando apenas por 30 minutos, ele liderou a equipe em finalizações tentadas e no alvo, tendo concretizado seis chutes, sendo dois no alvo. O meia teve liberdade no meio-campo e jogou mais avançado, como a comissão técnica antecipou que faria. Todos os dados estatísticos foram retirados da página "Footstats".