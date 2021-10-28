'Olhar para frente sempre', diz André após derrota do Fluminense; veja os números do volante contra o Santos

O Fluminense perdeu a chance de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Santos, na última quarta-feira. O volante André foi um dos poucos a ter uma atuação melhor na Vila Belmiro, assim como o atacante Luiz Henrique. Nas redes sociais, o jogador destacou "olhar para frente sempre" após o revés. De acordo com o "Footstats", André foi o terceiro que mais deu passes no Fluminense, com 45 certos e apenas dois errados ao longo da partida. Além disso, o jovem teve uma finalização errada, quatro desarmes (o líder do time no quesito), fez um lançamento certo e dois errados, cometeu duas faltas e sofreu três e perdeu a posse uma vez.