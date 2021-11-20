Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Olha o dedo do Trem Bala! Comentarista cearense faz previsão para Fortaleza e Palmeiras
futebol

Olha o dedo do Trem Bala! Comentarista cearense faz previsão para Fortaleza e Palmeiras

Evaristo Nogueira, o 'Homem Mau', foi categórico ao dizer que o time de Abel Ferreira perderá o duelo na Arena Castelão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 nov 2021 às 10:00

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 10:00

O comentarista Evaristo Nogueira, conhecido como 'Homem Mau', afirmou que o Palmeiras irá perder para o Fortaleza no duelo deste sábado (20), na Arena Castelão.O jornalista participa do Trem Bala, programa esportivo cearense que viralizou nas redes sociais pelo tom humorístico das análises, sendo, inclusive, tema de algumas lives do fenômeno digital Casimiro Miguel.
No trecho do programa a respeito do duelo no fim de semana, o Homem Mau foi categórico ao profetizar a derrota do Verdão, com seu icônico gesto de apontar o dedo com força. Como de costume, fez uma pequena música para indicar o feito.No trecho do programa a respeito do duelo no fim de semana, o Homem Mau foi categórico ao profetizar a derrota do Verdão, com seu icônico gesto de apontar o dedo com força. Como de costume, fez uma pequena música para indicar o feito.
- Tá na hora de pelar o porco. É o porco? Ô, ô, ô, vamos pelar o porco! - brincou, batendo na mesa.
A brincadeira ainda sobrou para o treinador Abel Ferreira. O comentarista imitou o sotaque português para dizer "Já perdeu!" ao comandante alviverde. O apresentador, contudo, não reagiu com seu clássico bordão de 'Olha o dedo do Trem Bala!'.
Os times enfrentam-se neste sábado (20) às 19h (de Brasília) na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Sem vencer há dois jogos, o Palmeiras pretende ir contra as previsões do Homem Mau para voltar a somar três pontos na competição nacional.
Crédito: EvaristoNogueira,oHomemMaudoprogramaTremBala(Reprodução/Instagram/TVCeará

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista de 18 anos morre após ser atingido por caminhão em Pinheiros
Imagem de destaque
Por que a guerra do Irã ameaça o coração do agronegócio brasileiro
Imagem de destaque
BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados