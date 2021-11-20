Olha o dedo do Trem Bala! Comentarista cearense faz previsão para Fortaleza e Palmeiras

O comentarista Evaristo Nogueira, conhecido como 'Homem Mau', afirmou que o Palmeiras irá perder para o Fortaleza no duelo deste sábado (20), na Arena Castelão.O jornalista participa do Trem Bala, programa esportivo cearense que viralizou nas redes sociais pelo tom humorístico das análises, sendo, inclusive, tema de algumas lives do fenômeno digital Casimiro Miguel.

No trecho do programa a respeito do duelo no fim de semana, o Homem Mau foi categórico ao profetizar a derrota do Verdão, com seu icônico gesto de apontar o dedo com força. Como de costume, fez uma pequena música para indicar o feito.No trecho do programa a respeito do duelo no fim de semana, o Homem Mau foi categórico ao profetizar a derrota do Verdão, com seu icônico gesto de apontar o dedo com força. Como de costume, fez uma pequena música para indicar o feito.

- Tá na hora de pelar o porco. É o porco? Ô, ô, ô, vamos pelar o porco! - brincou, batendo na mesa.

A brincadeira ainda sobrou para o treinador Abel Ferreira. O comentarista imitou o sotaque português para dizer "Já perdeu!" ao comandante alviverde. O apresentador, contudo, não reagiu com seu clássico bordão de 'Olha o dedo do Trem Bala!'.

Os times enfrentam-se neste sábado (20) às 19h (de Brasília) na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Sem vencer há dois jogos, o Palmeiras pretende ir contra as previsões do Homem Mau para voltar a somar três pontos na competição nacional.