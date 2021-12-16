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Oi, sumido! Botafogo e Rafael Carioca têm conversa inicial, mas clube não avança pela questão financeira

Meio-campista do Tigres é botafoguense assumido e, com contrato se encerrando no México, coloca o Alvinegro como primeira opção de retorno no Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 05:00

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 05:00

O celular de Durcesio Mello, presidente do Botafogo, não parou de tocar durante as últimas semanas. O contato da vez foi com Rafael Carioca, volante do Tigres-MEX. Os dois trocaram mensagens e tiveram uma conversa inicial quanto a uma possível negociação, mas nada avançou. A parte financeira impede que o Alvinegro até mesmo sonhe com a contratação do jogador.+ Botafogo quer Dedé e Matheus Vargas: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022
O volante é botafoguense assumido e já afirmou que 'ficaria balançado' se uma proposta do Alvinegro chegasse. O meio-campista está no Brasil para passar férias com a família e chegou a fazer uma postagem nas redes sociais que empolgou os torcedores.
Não há nenhum tipo de negociação acontecendo, até porque a diretoria do Botafogo não teve o que oferecer. Existe o desejo de que a negociação aconteça dos dois lados, mas Rafael Carioca não vai simplesmente 'jogar por amor' e assinar por qualquer coisa.
Um projeto esportivo e financeiro atrativo é o principal ponto que o jogador cobra. O primeiro contato foi bem inicial e não trouxe nada de avançado - nem mesmo conversas envolvendo empresários. O Alvinegro, internamente, sabe que não pode se permitir a fazer uma transação dessa antes da cota dos direitos de TV do Brasileirão entrar nos cofres.
Interesse de um lado, interesse do outro, mas pouco dinheiro e, consequentemente, dificuldade de apresentar um projeto sólido. Na prática, as conversas foram importantes para que os dois mostrassem as vontades, mas não saíram o clube da estaca zero quanto ao meio-campista.
Rafael Carioca tem contrato com o Tigres-MEX até 2023, o que também traria a necessidade do Botafogo negociar uma taxa de rescisão com a equipe latina para liberar o brasileiro. O clube mantém o jogador "no radar", mas de uma forma bem distante, já que a realidade traz contextos diferentes.
Crédito: RafaelCariocaemaçãopeloTigres(MontagemLance!

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