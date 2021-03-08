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futebol

Oficial: Vasco suspende o contrato do atacante colombiano Gustavo Torres

Por uma decisão de comum acordo entre as partes, jogador se despede do Cruz-Maltino. Ele tinha contrato até dezembro de 2021, mas estava fora dos planos da comissão técnica...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 20:39

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 20:39
Crédito: Gustavo Torres disputou onze partidas com a camisa do Vasco e deu uma assistência (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco anunciou, na noite desta segunda-feira, que decidiu suspender o contrato do atacante Gustavo Torres. A decisão foi selada em comum acordo entre ambas as partes. Com isso, o colombiano, que tinha contrato de empréstimo até dezembro de 2021, estava fora dos planos da nova comissão técnica e se despede do Gigante da Colina. A tendência é que o jogador retorne ao Atlético Nacional (COL), clube que detém seus direitos econômicos.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaRecomendado pelo então técnico português Ricardo Sá Pinto, o atacante não agradou à torcida e não conseguiu ter boas atuações com a camisa do Vasco. Com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, o atleta não teve sequência e perdeu ainda mais espaço no elenco, não atuando sob o comando do comandante na reta final do Brasileirão.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Ao longo da última temporada, o colombiano entrou em campo em onze oportunidades e deu uma assistência no jogo contra São Paulo, no Morumbi. A última vez em que atuou foi diante do Palmeiras, em São Januário, em novembro de 2021.
No próximo sábado, o Vasco volta a campo pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O adversário será o Nova Iguaçu, às 18h (de Brasília), sábado, em São Januário. A partida marcará a estreia do técnico Marcelo Cabo no comando da equipe e terá o retorno dos principais nomes do elenco cruz-maltino.

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