futebol

Oficial: Vasco acerta com Fernando Diniz para o lugar de Lisca

Ex-treinador do Santos chega ao Cruz-Maltino para tentar encabeçar a reação histórica que levaria o time de volta à Série A do Campeonato Brasileiro...
Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 15:58

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Vasco já tem um novo comandante para a reta final da Série B. Após a saída de Lisca, o clube acertou a contratação do técnico Fernando Diniz, que assina contrato até o fim do ano. Em menos de 24 horas, a diretoria cruz-maltina agiu rápido e anunciou um profissional conhecido por valorizar o toque de bola e implantar um futebol ofensivo.O treinador tem uma boa relação com o diretor executivo Alexandre Pássaro, com quem trabalhou na época em que comandava o comandava o São Paulo. Em um ano e quatro meses no cargo, Diniz se transformou no treinador de maior permanência do Tricolor Paulista desde a terceira passagem de Muricy Ramalho.
No Vasco, o técnico terá o desafio de fazer com que o time reencontre o caminho das vitórias e volte à elite do futebol brasileiro. Restam quinze rodadas para o fim da Série B e a distância do Gigante da Colina para o G4 atualmente é de seis pontos.
Fernando Diniz estava livre no mercado desde que foi demitido do Santos no último final de semana após a derrota para o Cuiabá. Além do Peixe e do Tricolor Paulista, o técnico comandou equipes como Atlhetico, Fluminense, Audax, Paraná, Paulista e Botafogo (SP).
Confira a Ficha Técnica de Fernando Diniz
Nome completo: Fernando Diniz SilvaData de Nascimento: 27/03/1974 (47 anos)Local de Nascimento: Pato de Minas, Minas Gerais (MG)
Trajetória: Votoraty (2009–2010), Paulista (2010–2011), Botafogo-SP (2011), Atlético Sorocaba (2011–2012), Audax (2013–2014), Guaratinguetá (2014), Audax (2015), Paraná (2015), Audax (2016), Oeste (2016), Audax (2017), Atlhetico Paranaense (2018), Fluminense (2019), São Paulo (2019–2021), Santos (2021)

