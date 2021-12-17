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Oficial: Thiago Rodrigues será goleiro do Vasco em 2022

Ex-líder do CSA, chega para setor que passa por total avaliação. É o segundo jogador e o segundo que defendia o time alagoano...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 13:23

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 13:23

Mais um reforço oficializado no Vasco. Mais um que defendia o CSA. O goleiro Thiago Rodrigues, de 33 anos, assinou contrato válido por uma temporada com o Cruz-Maltino. Antes dele, nesta mesma sexta-feira o Cruz-Maltino havia anunciado o volante Yuri. Confira a nota oficial divulgada pelo Cruz-Maltino."O Vasco da Gama segue reforçando o elenco de olho na temporada de 2022. Após definir a chegada do volante Yuri Lara, o Gigante da Colina concluiu nesta sexta-feira (17/12) a contratação do goleiro Thiago Rodrigues, destaque do CSA (AL) nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro da Série B. O arqueiro de 33 anos assinou contrato com o clube de São Januário até o final de 2022.
Formado nas categorias de base do Paraná Clube, Thiago Rodrigues é natural de Curitiba (PR) e também defendeu as cores do Rio Branco em solo paranaense. Em 2015, o experiente goleiro atuou no Caxias (RS), mas foi após passagem pelo Guarani de Palhoça (SC) que passou a aparecer no cenário nacional. A boa impressão deixada na equipe do interior de Santa Catarina o fez ser contratado pelo Figueirense, clube que defendeu nas temporadas de 2016 e 2017.
Thiago Rodrigues acertou seu retorno para o Paraná Clube em 2018 e fez parte do elenco que disputou o Campeonato Brasileiro da Série A. No ano seguinte, se manteve na equipe onde foi revelado para a disputa da Série B. O experiente goleiro assinou com o CSA (AL) no final de 2019 e se despediu do Azulão do Mutange com o término da atual temporada.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO
Nome completo: Thiago Rodrigues de Oliveira NogueiraApelido: Thiago RodriguesData de Nascimento: 28/10/1988 (33 anos)Local de Nascimento: Curitiba (PR)Altura: 1,90 mPosição: GoleiroClubes: Paraná Clube, Rio Branco (PR), Caxias (RS), Guarani (SC), Figueirense (SC), Paraná Clube, CSA (AL) e VASCO DA GAMA"
Crédito: ThiagoRodriguesjápassouporclubescomoCSAeParaná.OVascoéomaiordacarreira(Divulgação/ParanáClube

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