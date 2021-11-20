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futebol

Oficial! Leila Pereira é eleita presidente do Palmeiras

Empresária estará no comando do Maior Campeão Nacional pelos próximos três anos...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 17:57

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 17:57

O Palmeiras realizou, neste sábado (20), a eleição para a presidência do clube. Com apenas uma chapa na disputa, os sócios do Verdão escolheram Leila Pereira para o cargo. A nova gestão assume no dia 15 de dezembro.
Para garantir a posição, a empresária precisava receber mais de 50% dos votos, algo que foi superado com facilidade, obtendo 1897 votos dos 2141 possíveis (88,6%). Puderam participar do processo eleitoral todos os sócios adimplentes do Maior Campeão Nacional.Além de Leila Pereira, a chapa conta com Paulo Roberto Buosi, Maria Tereza Ambrósio Bellangero, Neive Conceição Bulla de Andrade e Tarso Luiz Furtado Gouveia.
Leila Pereira é empresária e preside a Crefisa e a Faculdade das Américas, principais patrocinadoras do Palmeiras. Ela será a presidente do clube nos próximos três anos, assumindo o cargo no dia 15 de dezembro.
Crédito: (Foto:CésarGreco

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