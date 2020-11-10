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futebol

Oficial: Fortaleza confirma saída de Rogério Ceni do clube

Em negociação com o Flamengo, treinador encerrou a sua segunda passagem pelo Leão...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 23:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 23:51
Crédito: Rogério Ceni irá treinar o Flamengo (Leonardo Moreira/Fortaleza
Fim da linha para Rogério Ceni no Fortaleza. Após receber a proposta do Flamengo, o treinador se reuniu com a diretoria do Tricolor e acertou a sua saída do clube.Assim que concretizou a rescisão, o comandante se reuniu com o elenco e anunciou a sua decisão de ir embora. Esta é a segunda vez que Rogério Ceni deixa o comando do Fortaleza. Ano passado, o treinador deixou o time para dirigir o Cruzeiro. Após não obter sucesso no time mineiro regressou ao Leão.
O último jogo de Ceni no Tricolor do Pici aconteceu no último fim de semana, quando a equipe foi superada pelo Athletico por 2 a 1. Além de Rogério, também deixam o Fortaleza os auxiliares, Charles Hembert e Nelson Simões, e o preparador físico, Danilo Augusto, também deixam o Tricolor.
Rogério Ceni venceu o Campeonato Brasileiro da Série B, em 2018, a Copa do Nordeste de 2019, e o Campeonato Cearense de 2019 e 2020 pelo Fortaleza. O clube disputou a Copa Sul-Americana da atual temporada.
Agora, Ceni é aguardado no Flamengo para substituir Domènec Torrent, demitido nesta segunda-feira. O Rubro-Negro irá desembolsar cerca de R$1 milhão para pagar a multa de Ceni.

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