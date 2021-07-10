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futebol

Oficial! Com a 7 ocupada, Dudu utilizará número 4 + 3 no Palmeiras

Atacante poderá estrear nova numeração no clássico contra o Santos, neste sábado (10)
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Publicado em 10 de Julho de 2021 às 11:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 11:59
Crédito: Divulgação/Palmeiras
A espera finalmente acabou. Após o retorno de Dudu ao clube, o Palmeiras anunciou o número que o atacante estampará em sua camisa no restante da temporada. Com o 7 ocupado por Rony, o ídolo palmeirense utilizará uma numeração inusitada, sendo esta o 4 + 3.A opção foi uma decisão conjunta entre o Departamento de Futebol e o Departamento de Marketing do Maior Campeão Nacional e será utilizada nos jogos do Maior Campeão Nacional.
Com o novo número definido, Dudu estará à disposição da comissão técnica no clássico deste sábado (10), às 18h30 (horário de Brasília), contra o Santos.

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