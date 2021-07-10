Oficial! Com a 7 ocupada, Dudu utilizará número 4 + 3 no Palmeiras

A espera finalmente acabou. Após o retorno de Dudu ao clube, o Palmeiras anunciou o número que o atacante estampará em sua camisa no restante da temporada. Com o 7 ocupado por Rony, o ídolo palmeirense utilizará uma numeração inusitada, sendo esta o 4 + 3.A opção foi uma decisão conjunta entre o Departamento de Futebol e o Departamento de Marketing do Maior Campeão Nacional e será utilizada nos jogos do Maior Campeão Nacional.