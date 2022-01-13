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Oferta do Palmeiras agrada Alario e clube admite empréstimo para ter liberação dos alemães

Estafe do jogador mostrou que aceita proposta feita pelo Verdão, que mudou proposta ao Bayer Leverkusen para contar com argentino como seu novo centroavante...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 08:10

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 08:10

O Palmeiras deu um passo importante para anunciar o atacante argentino Lucas Alario, de 29 anos, como o sonhado centroavante pedido pelo técnico Abel Ferreira. Segundo o LANCE! apurou, o estafe do jogador aprovou a proposta do Verdão, que para conseguir a liberação junto ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, mudou a oferta e tenta o empréstimo por uma temporada, situação que agradaria os europeus.Conforme o L! revelou na quarta-feira (12), o plano do Palmeiras era ter Alario em definitivo. Uma proposta de aproximadamente R$ 50 milhões foi feita pela diretoria alviverde, mas não encantou o atleta, que ainda sonha em ter destaque no futebol europeu.
A saída, segundo a reportagem apurou, foi mudar a forma de negociação. Ao invés de compra, o clube ofereceu o empréstimo. De imediato, o estafe de Alario demonstrou interesse.
Isso porque no Palmeiras o argentino, ex-River Plate, jogaria competições de destaque, como o Mundial de Clubes e a Copa Libertadores, com a promessa das pessoas que cuidam da negociação de que seria titular absoluto da equipe, com o respaldo de Abel, que elogiou publicamente o jogador.
Ao Leverkusen, o empréstimo também seria mais vantajoso, na avaliação do Palmeiras. Isso porque Alario tem contrato até 2024 e os alemães não viram vantagem em abrir mão dele por uma quantia considerada baixa, menos que 8 milhões de euros.
Revelado pelo Cólon, Alario ganhou destaque no River, onde participou da conquista da Copa Libertadores de 2015 e jogou o Mundial daquele ano pelos argentinos. Foi vendido aos alemães dois anos depois por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 158,29 mi atuais). Ou seja, o Leverkusen não recuperaria nem metade do que gastou.O problema para Alario e o clube alemão é que sua situação no Leverkusen desde a chegada piorou. Titular no início, sendo artilheiro da equipe, nesta temporada muitas vezes não vem ficando nem no banco de reservas. Ao todo no ano foram apenas 16 partidas disputadas e um gol marcado.
Por não querer se mudar definitivamente da Europa, Alario recusou duas propostas da América do Sul em 2021: uma do próprio Palmeiras e outra justamente do River. O Leverkusen também não teve interesse em emprestá-lo para o Real Bétis, da Espanha, no início da atual temporada europeia.
Na visão do diretor de futebol Anderson Barros, a chegada de um camisa 9 fecharia de vez o elenco do Verdão para a disputa da competição intercontinental, prioiridade absoluta no primeiro semestre. Para a zaga, o Palmeiras confirmou a contratação de Murilo, na manhã desta quarta.
Para a posição, o Verdão atua em duas frentes. E as duas são argentinas e namoros antigos do clube. Além de Alario, a outra opção continua sendo Taty Castellanos, 23 anos, do New York City. Conforme o L! revelou, desde sexta-feira (7) o clube espera a resposta por uma oferta feita de 8,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 54,61 mi) pelo jogador.
O alviverde ganhou a concorrênia do River neste último negócio e o próprio atleta revelou a vontade de jogar em Buenos Aires. Por isso, ela está praticamente descartada.
O clube contratou no início da temporada para a posição Rafael Navarro, que veio de graça após o fim de seu contrato com o Botafogo.TABELA
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Crédito: Apóstentarcompra, VerdãoagoraaceitaterAlarioporempréstimoparaatemporada(Foto:ArquivoPessoal

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