Oferta do Palmeiras agrada Alario e clube admite empréstimo para ter liberação dos alemães

O Palmeiras deu um passo importante para anunciar o atacante argentino Lucas Alario, de 29 anos, como o sonhado centroavante pedido pelo técnico Abel Ferreira. Segundo o LANCE! apurou, o estafe do jogador aprovou a proposta do Verdão, que para conseguir a liberação junto ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, mudou a oferta e tenta o empréstimo por uma temporada, situação que agradaria os europeus.Conforme o L! revelou na quarta-feira (12), o plano do Palmeiras era ter Alario em definitivo. Uma proposta de aproximadamente R$ 50 milhões foi feita pela diretoria alviverde, mas não encantou o atleta, que ainda sonha em ter destaque no futebol europeu.

A saída, segundo a reportagem apurou, foi mudar a forma de negociação. Ao invés de compra, o clube ofereceu o empréstimo. De imediato, o estafe de Alario demonstrou interesse.

Isso porque no Palmeiras o argentino, ex-River Plate, jogaria competições de destaque, como o Mundial de Clubes e a Copa Libertadores, com a promessa das pessoas que cuidam da negociação de que seria titular absoluto da equipe, com o respaldo de Abel, que elogiou publicamente o jogador.

Ao Leverkusen, o empréstimo também seria mais vantajoso, na avaliação do Palmeiras. Isso porque Alario tem contrato até 2024 e os alemães não viram vantagem em abrir mão dele por uma quantia considerada baixa, menos que 8 milhões de euros.

Revelado pelo Cólon, Alario ganhou destaque no River, onde participou da conquista da Copa Libertadores de 2015 e jogou o Mundial daquele ano pelos argentinos. Foi vendido aos alemães dois anos depois por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 158,29 mi atuais). Ou seja, o Leverkusen não recuperaria nem metade do que gastou.O problema para Alario e o clube alemão é que sua situação no Leverkusen desde a chegada piorou. Titular no início, sendo artilheiro da equipe, nesta temporada muitas vezes não vem ficando nem no banco de reservas. Ao todo no ano foram apenas 16 partidas disputadas e um gol marcado.

Por não querer se mudar definitivamente da Europa, Alario recusou duas propostas da América do Sul em 2021: uma do próprio Palmeiras e outra justamente do River. O Leverkusen também não teve interesse em emprestá-lo para o Real Bétis, da Espanha, no início da atual temporada europeia.

Na visão do diretor de futebol Anderson Barros, a chegada de um camisa 9 fecharia de vez o elenco do Verdão para a disputa da competição intercontinental, prioiridade absoluta no primeiro semestre. Para a zaga, o Palmeiras confirmou a contratação de Murilo, na manhã desta quarta.

Para a posição, o Verdão atua em duas frentes. E as duas são argentinas e namoros antigos do clube. Além de Alario, a outra opção continua sendo Taty Castellanos, 23 anos, do New York City. Conforme o L! revelou, desde sexta-feira (7) o clube espera a resposta por uma oferta feita de 8,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 54,61 mi) pelo jogador.

O alviverde ganhou a concorrênia do River neste último negócio e o próprio atleta revelou a vontade de jogar em Buenos Aires. Por isso, ela está praticamente descartada.

O clube contratou no início da temporada para a posição Rafael Navarro, que veio de graça após o fim de seu contrato com o Botafogo.TABELA

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