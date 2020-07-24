Oferecido ao Flamengo, Carcedo, ex-auxiliar de Emery, diz: 'É conhecido a nível mundial e um grande desafio'

Crédito: Divulgação / Arsenal

O Flamengo está prestes a ter Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do clube, junto a Marcos Braz, vice-presidente da pasta, na Europa e partir das próximas horas. Enquanto têm reuniões agendadas com Domènec Torrent e Carlos Carvalhal, os dirigentes rubro-negros seguem tendo nomes europeus oferecidos para o cargo de treinador, vago há uma semana. Um deles foi o de Juan Carlos Carcedo, que trabalhou com Unai Emery, ex-PSG e Arsenal, por 14 temporadas.

O treinador espanhol afirmou que "seria um grande desafio" assumir o Rubro-Negro, de "nível mundial" e muito elogiado por ele:

- Evidentemente o Flamengo é um grande clube e conhecido a nível mundial. Todo mundo conhece como são seus torcedores e os grandes jogadores que tem. Todos sabem o que fizeram no ano passado e a conquista dos seus troféus. Está claro que seria um grande desafio - falou Carcedo, de 46 anos, em entrevista à "Rádio Globo".Carcedo - que jogou até o início dos anos 2000 - deseja iniciar a carreira como treinador e foi indicado ao Fla por intermediários no Brasil. Seu companheiro por anos, Unai Emery também teve o nome avaliado pelo Flamengo, mas foi anunciado pelo Villareal, da Espanha, na última quinta-feira.

Já com um grupo de trabalho formado pelo assistente David Iglesias e o preparador físico Sergio Domínguez e à espera da primeira oportunidade como técnico, Carcedo também falou quais jogadores do Rubro-Negro despertam a sua atenção:

- Verdade que o Flamengo tem um grande plantel. Poderia falar de muitos nomes conhecidos como Gabigol, Diego Alves, que trabalhamos no Valencia, Rafinha, Filipe Luis, Everton, De Arrascaeta... Na Europa, seguimos o campeonato porque sabemos que são jogadores de muita qualidade. É uma das ligas mais emocionantes atualmente.

Carcedo fez quase toda sua carreira como jogador no futebol espanhol, onde atuou pelo Espanyol, Atlético de Madrid, Leganés e Las Palmas. Na França, defendeu o Nice. A partir de 2006 passou a ser auxiliar técnico de Unai Emery, trabalhando no Almería, Valencia, Spartak Moscow, Sevilla, PSG e Arsenal.

Confira outros trechos da entrevista:

PERFIL DE TRABALHO OFENSIVO

- Quero times sempre intensos, tentando pressionar os adversários no campo adversário e com uma defesa avançada. É assim que o Flamengo fez muitos gols na última temporada com Jorge Jesus. Sei que a torcida gosta desse tipo de futebol, um time dinâmico e dominador.

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- Seria evidentemente muito difícil. Gostaria de seguir a mesma rota que ele. Já nos enfrentamos na Liga Europa em 2014, quando estava no Sevilla. Foi uma partida muito complicada. Ganhamos nos pênaltis. É um grande treinador. Não me estranha que tenha feito um grande trabalho aí no Flamengo.

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