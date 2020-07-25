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Oeste x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde ver

Jogo é decisivo para as duas equipes por objetivos diferentes. Oeste luta para se manter na primeira divisão do estadual, enquanto o Timão precisa da vitória para se classificar...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 18:39

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 18:39

Crédito: Luis Moura / WPP
Oeste e Corinthians se enfrentam em jogo decisivo neste domingo (26), às 16h, na Arena Barueri, pelo campeonato Paulista, pela 11ª e última rodada de classificação do estadual. Ambas as equipes ainda lutam por objetivos na competição, ainda que distintos.
De um lado, o Timão precisa vencer o Oeste e torcer para que o Guarani não vença o São Paulo, na Vila Belmiro, no mesmo horário. Um empate do Bugre dependerá de saldo de gols ou até cartões vermelhos para definir o classificado. O Corinthians não terá o volante Cantillo, ainda em quarentena por conta do coronavírus e o atacante Jô, que não foi regularizado.
Já o Oeste chega para a partida com a pior campanha no geral após a derrota para a Inter de Limeira na rodada anterior. São só dez pontos em toda a competição. O clube precisará vencer e ainda torcer por tropeços de dois rivais - Ferroviária, Botafogo, Ituano, Água Santa ou Ponte Preta - se quiser evitar a queda para a Série A-2.Estádio: Arena Barueri, Barueri (SP)Data e horário: 26 de julho de 2020, às 16h (de Brasília)Árbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini NogueiraParcial de vendas: Não haverá públicoOnde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!
CORINTHIANS (Técnico: Tiago Nunes)Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Camacho e Luan; Ramiro, Everaldo e Boselli
Suspensos: Não temPendurados: Fagner e CamachoVoltam de suspensão: Não tem
OESTE (Técnico: Renan Freitas)Glauco; Eder Sciola, Sidimar, Lídio e Salomão; Betinho, Wallace Bonilha e Mazinho; Roberto, Bruno Lopes e Bruno Paraíba.
Suspensos: Não temPendurados: Rael, Guilherme Mantuan, João Paulo, Lídio, Roberto, Alyson, Betinho e Bruno LopesVoltam de suspensão: Não temDesfalques: Caíque França, Mantuan e Fabrício Oya (emprestados pelo Corinthians)

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