futebol

Odair Hellmann testa Fernando Pacheco no ataque do Fluminense

Técnico busca um substituto para o Wellington Silva no clássico com o Botafogo; atacante sofreu lesão na coxa esquerda durante goleada sobre o Coritiba na última segunda-feira...
LanceNet

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 14:58

Crédito: Fernando Pacheco tem chance de ser titular no clássico com o Botafogo (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O técnico Odair Hellmann testou o peruano Fernando Pacheco na equipe titular do Fluminense no treino desta sexta-feira, no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Visando ao clássico diante do Botafogo no próximo domingo, às 11h, no Nilton Santos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador busca um substituto para Wellington Silva, que sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a goleada sobre o Coritiba, por 4 a 0, no Maracanã, na última segunda-feira.
Jogador que atua pelos lados, com velocidade, Pacheco é a única alternativa com as características de Wellington Silva à disposição do treinador, pois Luiz Henrique e Marcos Paulo se recuperam de Covid-19. Foi ele inclusive quem entrou no lugar do camisa 17 ainda no primeiro tempo do jogo contra o Coxa.
Com a exceção de Wellington Silva, Hellmann testou a mesma equipe que entrou em campo na segunda-feira. A formação no CT Carlos Castilho foi a seguinte: Muriel; Igor Julião, Matheus Ferraz, Nino e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi e Nenê; Michel Araújo, Fernando Pacheco e Fred.
Além de Wellington Silva, Luiz Henrique e Marcos Paulo, estão fora do clássico o meias Ganso e Miguel, os zagueiro Luccas Claro e Luan Freitas, os volante André, Martinelli e Nascimento, e o lateral-direito Calegari, todos com Covid-19.

