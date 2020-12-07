Odair Hellmann recebe proposta de clube árabe e encaminha saída do Fluminense

Após onze meses à frente do Fluminense, Odair Hellmann está próximo de acertar a saída das Laranjeiras. O técnico de 43 anos recebeu uma proposta do Al Wasl, dos Emirados Árabes, e acenou positivamente com a oferta, que gira em torno de US$ 2,1 milhões por 18 meses (R$ 10,7 milhões). A informação foi divulgada em primeira mão pelo site "GE".O contrato atual de Odair com o Fluminense se encerra no fim deste mês e as negociações pela renovação foram adiadas em novembro, a pedido do treinador. A diretoria tricolor ainda pode realizar uma contraproposta para tentar garantir a permanência, mas a tendência é que a passagem do técnico pelo clube chegue ao fim antes de completar um ano.Essa não foi a primeira sondagem que Odair Hellmann recebe do futebol árabe neste ano. Antes, o treinador recusou algumas para seguir no clube carioca. Após a vitória sobre o Athletico-PR, no sábado, o treinador respondeu sobre as críticas da torcida, que recebe nas redes sociais, mesmo com a boa campanha no Brasileirão.