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  • Odair Hellmann critica falta de atenção do Fluminense e alerta: 'Dessa forma fica mais difícil'
futebol

Odair Hellmann critica falta de atenção do Fluminense e alerta: 'Dessa forma fica mais difícil'

Treinador lamentou apagão no segundo tempo do Tricolor carioca:'Levar como experiência'...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 18:52
Crédito: Mailson Santana/Fluminense
O São Paulo venceu de virada o Fluminense por 3 a 1, neste domingo, no Morumbi. O Tricolor carioca abriu o placar no primeiro tempo, mas levou a virada com apenas 8 minutos da segunda etapa. Em entrevista coletiva após a partida, Odair Hellmann criticou a falta de atenção de seus jogadores na volta do segundo tempo tempo.
- Precisamos levar como experiência esses primeiros dez minutos do segundo tempo para que não se repita mais. Temos que ter atenção e equilíbrio para fazer os dois tempos do mesmo nível. É natural oscilar, mas entrar dessa forma tudo fica mais difícil - disse o treinador do Fluminense.
O Fluminense agora tem o clássico contra o Flamengo, às 21h30, na quarta-feira, no Maracanã. O Tricolor Carioca é o sétimo colocado no Brasileirão com 11 pontos.

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