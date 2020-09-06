Odair Hellmann critica falta de atenção do Fluminense e alerta: 'Dessa forma fica mais difícil'

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

O São Paulo venceu de virada o Fluminense por 3 a 1, neste domingo, no Morumbi. O Tricolor carioca abriu o placar no primeiro tempo, mas levou a virada com apenas 8 minutos da segunda etapa. Em entrevista coletiva após a partida, Odair Hellmann criticou a falta de atenção de seus jogadores na volta do segundo tempo tempo.

- Precisamos levar como experiência esses primeiros dez minutos do segundo tempo para que não se repita mais. Temos que ter atenção e equilíbrio para fazer os dois tempos do mesmo nível. É natural oscilar, mas entrar dessa forma tudo fica mais difícil - disse o treinador do Fluminense.