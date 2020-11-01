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Odair exalta grupo por bom primeiro turno do Flu, mas alerta: 'Para seguir bem, temos de seguir concentrados'

Treinador valoriza maneira como elenco se superou para alcançar 32 pontos no primeiro turno após bater o Fortaleza por 1 a 0 neste sábado: 'Bom desempenho estabelecido'...

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 00:12

LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 00:12
Crédito: Técnico tricolor valorizou maneira como a equipe se impôs na Arena Castelão (Mailson Santana/Fluminense
A boa campanha do Fluminense no primeiro turno do Campeonato Brasileiro não faz o técnico Odair Hellmann descansar quanto ao empenho da equipe. Em entrevista coletiva online após a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, na noite deste sábado, na Arena Castelão, o comandante exaltou a força do time, que chegou aos 32 pontos.
- Quero aproveitar para exaltar o grupo. Estamos fechando o primeiro turno com a pontuação que fizemos, o que é importante por todas as situações que enfrentamos aqui, pela variação que temos. Buscamos sempre o que é melhor para o Fluminense e estamos estabelecendo um bom desempenho mutuamente para que a gente consiga garantir esta boa sequência que temos - declarou.
Contudo, logo depois falou sobre como a equipe deve ficar atenta às armadilhas do restante da competição.
- Terminou o primeiro turno. Agora, nosso próximo "campeonato" é o Grêmio. O Campeonato Brasileiro é sempre o próximo jogo. Temos de trabalhar bem, fazemos uma boa semana de treinos porque a competição não terminou. Fizemos um bom primeiro turno, mas agora é manter a concentração - frisou.
O treinador avaliou o desempenho do Tricolor das Laranjeiras no triunfo com gol de Wellington Silva.
- Tivemos o domínio total da partida, à exceção do primeiro tempo, quando o Fortaleza se impôs nos cinco primeiros muitos. Mas estabelecemos aos poucos todas as fases do jogo, fomos muito fortes, colocamos o Fortaleza para baixo. Quando você tem este domínio, acaba se expondo à transição, mas estávamos muito bem estabelecidos na defesa. Fizemos uma grande partida - disse.
O Fluminense volta a campo no dia 8, no próximo domingo, contra o Grêmio, às 20h30, no Maracanã.

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