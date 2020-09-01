Odair busca aperfeiçoar conceitos para Flu seguir bem no Brasileiro

Mais do que tentar embalar no Campeonato Brasileiro, o Fluminense se empenha para tornar seu elenco forte e com condições de superar a intensa sequência de jogos da temporada. Para isto, o técnico Odair Hellmann deposita as fichas em assegurar que o Tricolor das Laranjeiras consiga manter um padrão de jogo independentemente de quem esteja em campo.
- Você busca no trabalho e na progressão do trabalho a base, solidificando os conceitos e a ideia, mas precisa de um grupo qualificado e grande - destacou, após a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco.
O elenco ficou mais "cheio" na última segunda-feira, com a contratação de Danilo Barcelos. Além de desembarcar nas Laranjeiras como uma alternativa a Egídio, o jogador de 29 anos em alguns momentos atuou pela ponta-esquerda tanto no seu antigo clube, o Botafogo, quanto em suas passagens por clubes como América-MG e o Sport.
A chegada de Danilo também é uma forma de contribuir para que o elenco não sofra tanto com os desgastes físicos e consiga manter o Tricolor no rumo das vitórias.
- Porque tem lesões, cartões, determinadas situações que a gente faz a situação. Pela maratona de jogos, para que os jogadores sejam recuperados para atingir a melhor performance - declarou.
O meio de campo (especialmente Dodi e Yuri) pesou para que os tricolores assegurassem a vitória por 2 a 1 sobre o Cruz-Maltino. No decorrer da partida, jogadores como Ganso e Fred tiveram espaço também para crescerem em campo.
O comandante apontou que dominar as rédeas é essencial para que o Tricolor das Laranjeiras se imponha pouco a pouco no Brasileirão.
- Temos que saber controlar as situações e entrar em cada jogo com o maior potencial possível. Assim vamos conseguir deixar o Fluminense em patamar de disputa - disse.
O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 19h15, contra o Atlético-GO, no Maracanã.