Odair afirma que resultado foi injusto e projeta decisão contra o Atlético-GO

Crédito: Odair classificou o resultado contra o Sport como injusto diante do que as equipes apresentaram em campo (Mailson Santana/Fluminense

Após a derrota para o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Odair Hellmann analisou a atuação do Tricolor em Recife e projetou o confronto decisivo com o Atlético-GO, na próxima quinta, pela Copa do Brasil. O comandante afirmou que o resultado foi injusto, já que a equipe teve mais volume de jogo e construiu várias oportunidades.

- Hoje o que faltou foi a parte final, foi fazer o gol. Acho que o resultado é injusto por tudo que foi feito dentro de campo, mas futebol você precisa colocar a bola para dentro da rede para ter a vitória. O importante é que a equipe no segundo tempo, além de ter posse como teve no primeiro, construiu finalizações importantes, teve chance para fazer o gol. Certamente se tivesse feito um gol, com o volume que a gente estava tendo, dava para buscar até uma virada - disse o treinador.

Além disso, Odair destacou que a equipe sofreu um gol muito cedo por desatenção e necessita corrigir esses erros para a sequência na temporada, sobretudo para a decisão da próxima quinta. Ele também ressaltou que o time precisa converter as chances em gol para sair com a classificação.

- Acho que a gente teve o controle de todo jogo. Só nos primeiros dez minutos, eles eles conseguiram puxar uma saída, que nós pressionamos alto e pressionamos errado. Acabou abrindo um pouco de espaço. Tomamos o primeiro gol muito cedo e a gente precisa corrigir isso. Precisa estar mais concentrado para que a gente não tome esse tipo de gol. Para que o nosso domínio, a nossa posse se traduza em resultado positivo - frisou.

- Agora a gente têm três dias para recuperar os jogadores para essa decisão de quinta-feira. Jogo difícil, o Atlético-GO cresceu em confiança, em jogo nas últimas semanas. Vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro. Mas estava fazendo uma sequência boa de vitórias. Nos deu muito trabalho no jogo em casa e com certeza será um jogo difícil. Nós temos que estar muito atentos defensivamente, e mantermos o nosso nível de jogo e sermos efetivos para transformar isso em vitória e classificação - finalizou.