Observado pelo Palmeiras, Wesley Moraes elogia clube e não descarta transferência: ‘Nível altíssimo’

O atacante Wesley Moraes está sendo observado pelo Palmeiras como uma possível opção para o ataque alviverde. O jogador, então, se mostrou contente com o interesse do Verdão, elogiando o clube e não descartando um retorno ao Brasil.

– Não descarto voltar ao Brasil neste momento. Ainda mais se for para jogar em uma equipe que vai disputar títulos, que tem uma estrutura de trabalho muito boa e um elenco de nível altíssimo. Procuro focar no meu trabalho de campo e deixar essa parte das negociações com os meus empresários. Eles conduzem e me passam o que realmente for importante no momento que acham importante – disse, em entrevista ao ‘ge’.

– Fico muito feliz (com o interesse do Palmeiras). É sinal de que o meu trabalho está sendo reconhecido por um grande clube do futebol mundial. Isso me dá ainda mais ânimo para continuar trabalhando – completou.Em reformulação, o Palmeiras não deve manter Luiz Adriano e Willian. O camisa 10 busca opções para o encerramento amigável de seu contrato, enquanto o camisa 29 tem conversas avançadas com o Fluminense. Os jovens Newton Williams e Papagaio também já tem seus novos destinos definidos.

Centroavante definidor e forte, com 1.91m de altura, Wesley chegou a ser convocado por Tite para a Seleção Brasileira em 2019, quando se tornou a transferência mais cara da história do Aston Villa. O clube inglês pagou 25 milhões de euros para tirar o jogador do Club Brugge.Na Premier League, Wesley sofreu uma grave lesão no joelho no início de 2020 e não conseguiu recuperar seu espaço. Ele acabou sendo emprestado de volta ao Brugge, onde também não conseguiu emplacar uma boa sequência de partidas.

Segundo o ‘ge’, Wesley e seu estafe trabalham pela liberação no Club Brugge para que o atacante recupere a melhor forma e tenha mais tempo dentro de campo. O Aston Villa não teria problemas quanto a uma eventual transferência ao futebol brasileiro em 2022.