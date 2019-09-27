Obras de melhorias no Kleber Andrade estão em fase final

Copa do Mundo de futebol Sub-17, as obras de melhorias no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, estão em ritmo acelerado. O investimento gira em torno de R$ 15 milhões e foi anunciado pelo Governo do Estado, no início do ano. Faltando exatamente um mês para o início da, as obras de melhorias no, em, estão em ritmo acelerado. O investimento gira em torno de R$ 15 milhões e foi anunciado pelo Governo do Estado, no início do ano.

Gramado sintético já foi instalado nas laterais do campo do Kleber Andrade Crédito: Sesport/Divulgação

Dentre as obras realizadas na praça esportiva, algumas já estão concluídas como a instalação da grama sintética ao redor do gramado, para evitar que os jogadores se machuquem em eventuais disputas de bola, e o rebaixamento de 80 centímetros dos bancos de reservas e posicionamento deles em local oficial e determinado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). Cada banco de reserva terá espaço para 25 pessoas e captará água da chuva para ser reaproveitada no estádio.

Ainda estão em andamento a instalação de painéis de captação de energia solar, o que deve reduzir o custeio com energia elétrica. Também estão sendo feitas reforma dos banheiros da parte inferior e construção dos banheiros da parte superior do estádio, além de algumas melhorias pontuais nas estruturas físicas da arena, como troca de corrimão e placas de sinalização.

Os barrancos localizados próximos as rampas de acesso as arquibancadas receberão uma vegetação rasteira, com o objetivo de evitar a formação de poças de barro em períodos chuvosos.





Gramado sintético já foi instalado nas laterais do campo do Kleber Andrade Crédito: Sesport/Divulgação

Placar eletrônico





Com 8,96 metros de comprimento e 4,8 metros de altura, totalizando 43 metros quadrados e instalado a 8 metros do chão, o placar eletrônico deve estar funcionando até o dia 10 de outubro, cerca de duas semanas antes do início da competição. O equipamento, que teve um custo total de R$ 869 mil será capaz de reproduzir imagens, vídeos e textos.

Segundo o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, os investimentos feitos pelo Governo do Estado não visam apenas à competição internacional, mas também aperfeiçoar o estádio e melhorar a experiência para a torcida e os jogadores.

“Estamos a todo vapor com as obras lá no Kleber Andrade e ficamos muito satisfeitos em ver as melhorias saindo do papel. A torcida tem comparecido mais ao estádio, mais times têm utilizado a arena e queremos que essa experiência seja cada vez mais proveitosa. Não pensamos apenas na Copa do Mundo, pensamos também no torcedor capixaba que ama o futebol, que frequenta o Klebão e que vai poder aproveitar de uma arena ainda mais bonita e moderna no futuro”, disse.

Copa do Mundo Sub-17

O Kleber Andrade receberá os confrontos entre as equipes dos grupos C, D, E e F, além de dois jogos das oitavas de final e dois das quartas de final. Dentre as seleções que jogarão no Estado estão Argentina, Chile, Espanha, Estados Unidos e Holanda. A partida inaugural no estádio será no dia 27 de outubro (domingo) entre Estados Unidos e Senegal. (Confira abaixo a relação de todas as partidas da fase de grupos que serão realizadas no estádio capixaba).

Confira abaixo a lista dos jogos no Kleber Andrade





27 de outubro (Domingo) - Estados Unidos x Senegal e Japão x Holanda

28 de outubro (Segunda-feira) - Espanha x Argentina e Tajiquistão x Camarões

30 de outubro (Quarta-feira) - Estados Unidos x Japão e Senegal x Holanda

31 de outubro (Quinta-feira) - Espanha x Tajiquistão e Argentina x Camarões

02 de novembro (Sábado) - Chile x Coreia do Sul e Senegal x Japão