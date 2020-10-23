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O Vasco está sem sorte? Ricardo Sá Pinto garante: 'Eu não saio daqui antes de ela vir para o nosso lado'

Técnico cruz-maltino entende que, diante do Corinthians, o time fez por onde para ter resultado melhor. Benítez e Cano foram vetados do jogo e o gol derradeiro teve desvio...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 07:30

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 07:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O jogo contra o Corinthians pareceu ilustrar. Além dos problemas que tangem ao campo, o imponderável também parece presente em algo dos nove jogos sem vencer - e cinco derrotas seguidas: afinal, quando Benítez e Cano são desfalques ao mesmo tempo e o gol que selou a derrota, já nos minutos finais, se dá após um desvio que muda totalmente a trajetória da bola, falta sorte ao Vasco? O técnico Ricardo Sá Pinto avaliou.- Eu acho que sorte, infelizmente ou felizmente, faz parte do jogo. Para uns é boa, para outros não porque não têm sorte. Mas, enfim, temos que saber jogar com ela. Não podemos usá-la como desculpa para tudo. Tivemos infelicidade, é verdade, mas é o jogo, imprevisível. Somos apaixonados, vemos três vezes por semana, anos e anos. Por quê? Porque não sabes o que vai acontecer. Temos a paixão pelo clube, pelo jogo. É isso que nos leva sempre a ver o jogo é isso - analisou, antes de prosseguir:
- Quando uma equipe sofre muito volume ofensivo, como tivemos algumas vezes no passado (contra o Internacional, por exemplo), é previsível que sofro gol. O volume é tanto que a bola acaba por entrar. Quando isso acontece, a sorte é madrasta, mas temos que aceitá-la. Não fomos capazes. Não é o caso de hoje (quarta-feira, após a partida contra o Corinthians) - afirmou.
Sá Pinto, então, entende que a sorte não acompanhou o merecimento do Vasco no jogo de estreia dele em solo brasileiro. Só que a contundência do português não parou por aí. Ele garantiu trabalho até a maré virar.
- Não enfrentamos um adversário qualquer. Mas não só essa equipe que é boa. Tenho algum conhecimento e sempre disse que esse é o campeonato mais difícil. As equipes são muito parecidas em muitas situações e o detalhe, como hoje, faz muita diferença. (A sorte) Não veio para o nosso lado, estamos tristes, muito desiludidos, mas há de vir também para o nosso lado, não tenha a menor dúvida. Não tenham a menor dúvida de que eu não saio daqui antes de ela vir para o nosso lado. Podem ter a certeza - prometeu o treinador.

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