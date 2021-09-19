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O troco ou quase nada: Vasco encara o Cruzeiro para devolver resultado e se permitir sonhar com o acesso

Jogo do primeiro turno terminou com virada da Raposa no Mineirão. Cruz-Maltino está no meio da tabela com somente 14 rodadas a serem disputadas na Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 07:30

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 07:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O jogo do primeiro turno teve o Vasco saindo na frente, mas levando a virada do Cruzeiro no Mineirão. Na ocasião, o time comandado por Marcelo Cabo vivia uma irregularidade até então surpreendente no início da Série B. Chegamos ao segundo turno e a campanha cruz-maltina é tão ruim que dar o troco, neste domingo, em São Januário, é quase vital.Muita coisa aconteceu entre um jogo e outro. Mudança de treinador, pressão interna e externa, mas a grande alteração foi de resultados: não vencer passou a ser uma frequente. Tanto que o time já vive uma situação alarmante na busca pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.
- Não tem outra coisa a fazer que não pensar no Cruzeiro. A frustração é evidente, mas os jogadores sabem que conseguiram corresponder - garantiu Fernando Diniz após o empate com o CRB.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O treinador fazia o primeiro jogo dele pelo Vasco, mas o empate nos últimos minutos gerou mais atraso na tentativa de recuperação na tabela. Ele entende, contudo, que o desempenho dos jogadores o animou.
- O clima no vestiário era de frustração e também de alento por saber que é um grande time, que pode jogar bem, vencer e conseguir o acesso. Objetivo é fazer o time subir, é a tarefa. Os jogadores fizeram coisas que não estão acostumados a fazer - ponderou Diniz.

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