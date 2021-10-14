O que se sabe até agora sobre o futuro de Haaland? Veja os clubes interessados no jogador

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

O atacante Erling Braut Haaland deve deixar o Borussia Dortmund na janela de transferências da próxima temporada. O jogador norueguês é cobiçado por grandes clubes do futebol europeu como Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid.Grande destaque do Borussia Dortmund, Haaland já pode deixar a sua equipe na próxima temporada. Apesar do forte interesse de gigantes europeus, o CEO do BVB, Hans-Joachim Watzke, falou que não está decidido se irá vende o jogador.

- Ainda não decidimos se vamos vender Haaland. Já vi muita gente a dizer que temos de vender porque estamos na bolsa de valores, mas isso é uma conversa de m****. A decisão de algum jogador ser vendido é feita única e exclusivamente pela administração - disse.

Apesar da fala do CEO, o Borussia Dortmund havia definido o valor de 200 milhões de euros para vender Haaland. Segundo emissora Sky Sports, o valor ainda poderia ser mais baixo por conta de cláusulas de contrato, e o atacante sairia por algo entre 75 e 90 milhões de euros. ENTENDA A SITUAÇÃO DOS CLUBES INTERESSADOS EM HAALAND​REAL MADRIDA equipe merengue planeja, em seu plano para contratar Haaland, vender Eden Hazard, contratação de 116 milhões de euros que não vingou no clube. O Real Madrid busca se livrar do salário de 30 milhões de euros brutos anuais do belga.

Com uma possível venda de Hazard, o Real Madrid liberaria um grande espaço em sua folha salarial para a contratação de Haaland. O time espanhol planeja pagar cerca de 75 milhões de euros pelo norueguês caso não consiga fechar com Mbappé.

PARIS SAINT-GERMAINA equipe francesa já trabalha com a possibilidade de perder Kylian Mbappé para o próprio Real Madrid na próxima temporada, e deve buscar o atacante norueguês como o principal reforço no lugar do jovem jogador francês em 2022/2023.

Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o empresário de Haaland, Mino Raiola, informou ao Paris Saint-Germain que deseja o salário de 50 milhões de euros por temporada para o seu cliente. O salário seria maior que o de Messi, que recebe 30 milhões de euros.

MANCHESTER CITY​A equipe inglesa pode contar com a sua fornecedora esportiva, a Puma, para fechar a contratação de Erling Haaland. O jogador, que tem contrato com a Nike, é procurado pela marca alemã, que pode oferecer 50 milhões de libras para ter o jogador como garoto propaganda.

O Manchester City já está em busca de um camisa 9 desde a saída de Sergio Aguero para o Barcelona no início da temporada. Os Cityzens também tem uma reunião marcada com o empresário do norueguês, Mino Raiola, e devem discutir os termos salariais.