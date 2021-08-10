O que o Flamengo pode esperar do Olimpia nas quartas da Libertadores

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O Flamengo precisa absorver logo o golpe sofrido diante do Internacional, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A missão da vez é pela Libertadores e contra um adversário que eliminou justamente o Colorado na última fase para estar nas quartas de final do torneio continental, cujo jogo de ida será nesta quarta-feira, às 19h15, em Assunção. Nove anos depois, as equipes voltam a se encontrar, sendo que o Olimpia defende uma louvável escrita contra o Flamengo, uma vez que nem a Geração Zico e, posteriormente, o time com Ronaldinho Gaúcho conseguiram vencer o clube paraguaio. Foram seis confrontos ao todo, todos realizados pela fase de grupos da Libertadores: quatro empates e duas derrotas rubro-negras.

O LANCE! conversou com Edgar Cantero, jornalista paraguaio do "Pelota Tata", a respeito de como a opinião local enxerga o Flamengo e a má fase do Olimpia, que vem de derrota para o Guaraní, pelo Clausura do Campeonato Paraguaio, por 3 a 1, fora de casa. Ele destacou componentes que podem surpreender o Fla, em meio a um longo tabu.

- O time do Olímpia, que já havia perdido na penúltima rodada (para o Guaireña), acaba de perder para o Guaraní e é o penúltimo colocado na tabela (9º lugar), com três pontos em quatro partidas disputadas. No campeonato local, a equipe não está funcionando, nada vai bem. E ainda por cima o Alejandro Silva se lesionou, não vai para o jogo contra o Flamengo.

Quanto à baixa do time comandado por Sergio Ortemán, Cantero se referiu ao experiente meio-campista uruguaio, autor de oito gols na temporada. Mas, na sequência, o jornalista fez um alerta para o Flamengo:

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